كيفية الاستعلام عن نتائج برامج التدريب المتخصص عبر ممارس

عدن – كتب محمد سعد – في عصر تتنافس فيه المؤسسات على تقديم أفضل الخبرات والتدريب المتخصص، أصبح الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول نتائج البرامج التدريبية أمراً ضرورياً للمستفيدين الراغبين في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم، تقدم منصة “ممارس” في السعودية حلاً مبتكراً وفعّالاً، حيث تُتيح للمتدربين إمكانية الاستعلام عن نتائج برامجهم التدريبية بكل سهولة ويسر، فمن خلال واجهتها المُستخدمة المُبسطة، يمكن للمتدربين متابعة تطورهم وتحقيق أهدافهم المهنية بشكل مُنظم ومحترف،

كيفية الاطلاع على نتائج برامج التدريب المتخصص عبر ممارس بلس

يمكن للأشخاص الذين يتقدمون لاختبارات رخصة الممارسة الصحية في السعودية معرفة نتائجهم عبر موقع ممارس بلس من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للخدمات الصحية. ثم يتعين على المستخدم الضغط على خيار “ممارس صحي”. بعد ذلك، ينقر على نتائج اختبارات الرخصة السعودية. يجب على المستخدم إدخال رقم الأحقية، وهو الرقم المستخدم عند حجز الاختبار. بعد ذلك، يتعين على الممارس الصحي كتابة رمز الدخول المكون من أول أربعة أحرف من اسم العائلة. أخيراً، يتم الضغط على زر “بحث” لتظهر نتائج الاختبارات.

شروط التسجيل في برنامج ممارس بلس

قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المستخدم لإنشاء حساب على منصة ممارس بلس، ومن أبرز هذه الشروط:

يتوجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية إذا كان عمر المتقدم زائدًا عن 65 عامًا.

يشترط تقديم رقم الإقامة إذا كان المتقدم غير سعودي.

يجب تقديم خطاب تعريف مصدق من جهة العمل الخاصة بالمتقدم، على أن يكون حديثاً ولم يمر عليه أكثر من 90 يومًا.

كيفية حجز موعد على ممارس بلس

لمن يرغب في حجز موعد للتسجيل في ممارس بلس، يمكنه القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يدخل المستخدم إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ثم ينقر على خيار “حجز موعد”. بعد ذلك، يتم الضغط على خيار “الدخول إلى الخدمة”. ينبغي على المستخدم تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة في الأماكن المخصصة. بعد الانتهاء، ينقر على كلمة “التالي”. عند الانتهاء من جميع الخطوات، سيتم نقله إلى نافذة جديدة لاختيار الموعد المناسب من المواعيد المتاحة، ثم يتوجه إلى مقر الهيئة.

كيفية إنشاء حساب على ممارس بلس

إذا كان لديك موظف في القطاع الصحي ويرغب في إنشاء حساب على منصة ممارس بلس، يستطيع اتباع الخطوات التالية بشكل منظم:

ابدأ بفتح الموقع الرسمي لمنصة ممارس بلس. قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”. في أسفل الشاشة، ستظهر عبارة “إنشاء حساب جديد”، اضغط عليها. ستظهر نافذة إقرار توضح أنك ممارس جديد في القطاع الصحي ولم يسبق لك التسجيل، يجب عليك التأكيد أنك ترغب في إنشاء ملف جديد. اقرأ الشروط والأحكام المعروضة بعناية ثم اضغط على “موافق”. انتقل إلى قسم “أفراد”. ستظهر لك شاشة تطلب تعبئة المعلومات التالية بدقة. حدد المربع بجانب جملة “أنا لست روبوت” للتأكيد على أنك مستخدم بشري. اضغط على أيقونة “إنشاء حساب”. ستصل إليك رسالة على البريد الإلكتروني المدخل، قم بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة لتفعيل حسابك.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيكون حسابك مفعلًا على منصة ممارس بلس، ويمكنك الاستفادة من الخدمات المتاحة.

كيفية تحديث البيانات على ممارس بلس

يمكن لأي شخص تعديل بياناته على منصة ممارس بلس عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لهيئة التخصصات السعودية. انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” المتواجدة في الشريط العلوي. ضمن القائمة الفرعية، اختر “تحديث بيانات الأعضاء”. أدخل رقم العضوية الخاص بك في الحقل المخصص. اضغط على أيقونة “تعديل البيانات”. ستظهر نافذة تحتوي على جميع بياناتك، قم بتعديل المعلومات اللازمة. اضغط على “تأكيد التعديل”، وستظهر لك رسالة تفيد بإتمام التعديلات المطلوبة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحديث بياناتك بسهولة ويسر على منصة ممارس بلس.

كيفية استعادة حساب ممارس بلس

إذا نسى المستخدم كلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع ممارس بلس، يمكنه استعادتها باتباع الخطوات التالية:

يبدأ المستخدم بزيارة الصفحة الرسمية لموقع ممارس بلس. بعد ذلك، ينقر على خيار “هل نسيت كلمة المرور؟”. يُطلب منه إدخال بعض البيانات الضرورية مثل رقم الملف أو رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية. ستظهر له شاشة ليقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص به. بعد ذلك، عليه الضغط على زر “إرسال”، وسيتم إرسال رسالة إلى بريده الإلكتروني تتضمن رمز التحقق. يجب على المستخدم إدخال الرمز المستلم في الحقل المخصص له على الموقع. ثم ينقر على خيار “أنا لست روبوت” للتأكد من هويته كإنسان. بعد ذلك، ستظهر نافذة أخرى تحتوي على حقول لإدخال كلمة المرور الجديدة. يتعين عليه إعادة كتابة كلمة المرور لتأكيدها. بعد إتمام هذه الخطوات، يكون قد أنجز عملية استعادة حسابه بنجاح.

الخدمات المتاحة للممارسين الصحيين

الممارس الصحي الذي يسجل في برنامج ممارس بلس يمكنه الاستفادة من مجموعة من الخدمات المتاحة له على المنصة، ومن أبرزها:

إجراء دراسة لمؤهل جديد.

الحصول على خطاب تدريب.

خدمة إعادة التسجيل المهني.

خدمة إعادة التصنيف المهني.

استخراج شهادة براءة اختراع مهنية.

التسجيل المهني في المملكة.

التصنيف المهني للمتقدمين داخل أو خارج السعودية.

اعتماد ساعات التطوير المهني.

طرق التواصل مع ممارس بلس

توفر منصة ممارس بلس عدة طرق للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء للرد على الاستفسارات، ومن هذه الطرق: