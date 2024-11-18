نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر العمالة المنزلية جزءًا أساسيًا من البنية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تُساهم هذه العمالة في تسهيل الحياة اليومية للأسر، مما يستدعي الحاجة إلى تنظيم إجراءات تجديد الإقامة لها بشكل دقيق وفعال، وفي إطار رؤية 2030، تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين بيئة العمل وتوفير حقوق العمالة، مما يُعزز من عملية تجديد الإقامة وفق شروط مُحددة، وسنتناول في هذا المقال أبرز شروط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في السعودية وكيفية تسهيل هذه الإجراءات.

تجديد إقامة العمالة المنزلية عبر الإنترنت

يمكنك تجديد إقامة المقيم من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة أبشر دون الحاجة للزيارة الفعلية للإدارة العامة للجوازات، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر للأفراد. سجّل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ستصلك رسالة نصية على الرقم المسجل في المنصة. انتقل إلى الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر. اختر الخدمات الإلكترونية. ابحث عن خيار “خدمات المكفولين”. من القائمة، اختر “تجديد الإقامة”. بعد مراجعة التعليمات، اضغط على “التالي”. اختر العامل الذي ترغب في تجديد إقامته. حدد مدة التجديد وتأكد من صحة البيانات ثم قم بتجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة

يجب التأكد من توفر الشروط اللازمة لتجديد إقامة الوافدين في المملكة، وفقاً لما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي كالتالي:

وجود تأمين صحي ساري للمقيم.

تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة بحق المقيم.

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية أثناء عملية تجديد الإقامة.

دفع رسوم تجديد الإقامة وأية غرامات عن التأخير إن وجدت.

يجب ألا يكون اسم المقيم مدرجاً ضمن قائمة الغائبين عن العمل.

يجب تسجيل بصمة المقيم لدى دائرة الهجرة والجوازات.

توفير صورتين شخصيتين للمقيم في دائرة الهجرة والجوازات.

التأكد من تسجيل بصمة أبناء المقيم الذين تجاوزوا الخامسة عشر من العمر في دائرة الهجرة والجوازات.

يجب أن يكون العامل متواجداً في المملكة.

رسوم تجديد الإقامة

تتوزع رسوم تجديد الإقامة للعاملين والوافدين في المملكة على النحو التالي:

تبلغ رسوم تجديد الإقامة للوافدين حوالي 600 ريال سعودي سنويًا.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية هي أيضاً 600 ريال سعودي سنويًا.

رسوم تجديد إقامة العامل تصل إلى 650 ريال سعودي.

بالنسبة للعاملين الذين يتجاوز عددهم الحد المسموح به من العمالة السعودية، فإن رسوم التجديد تقارب 1350 ريال سعودي سنويًا.

يتم تحديد رسوم تجديد إقامة التابعين للوافدين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عامًا بمبلغ 500 ريال سعودي سنويًا.

أما رسوم تجديد إقامة السائق الخاص، فتبلغ 650 ريال سعودي، بالإضافة إلى 100 ريال مقابل استخراج رخصة العمل كسائق.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة عبر الصراف الآلي

يمكن تسديد رسوم تجديد الإقامة من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المعنية، وإليك الخطوات اللازمة لتجديد الإقامة عبر جهاز الصراف الآلي لمصرف الراجحي:

التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي لمصرف الراجحي. إدخال بطاقة الصراف في المكان المخصص. كتابة الرقم السري للبطاقة. الضغط على خيار الخدمات الحكومية. اختيار خيار المدفوعات من حساب الراجحي. النقر على خيار جوازات الوافدين. اختيار خيار تجديد الإقامة. إدخال رقم الإقامة. الضغط على خيار دفع رسوم تجديد الإقامة. النقر على تأكيد. تحديد مدة تجديد الإقامة، والتي يمكن أن تكون لسنة واحدة. أخيرًا، الضغط على خيار تأكيد بعد مراجعة المعلومات الأساسية مثل رقم الإقامة والهوية، ثم الضغط على خيار التالي.

نصائح تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر

سنستعرض فيما يلي مجموعة من المعلومات والتوجيهات الأساسية المتعلقة بتجديد الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وتشمل ما يلي:

يجب العلم أن بوابة أبشر تسمح بتجديد الإقامات لحد أقصى يصل إلى مائة عامل.

إذا كنت بحاجة لتجديد إقامات أكثر من مائة عامل، يمكن القيام بذلك عبر بوابة مقيم.

وجود علامة خضراء بجانب اسم العامل يدل على أن إقامته لا تحتاج إلى تجديد.

بينما ظهور علامة خطأ بجانب العامل يشير إلى ضرورة تجديد إقامته.

عند زيارة مكتب الجوازات لاستلام بيان التجديد، يجب إحضار الإقامة القديمة وجواز سفر العامل.

فترة التجديد بعد انتهاء الإقامة

حددت المديرية العامة للجوازات فترة السماح لتجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها دون فرض غرامة، وهي ثلاثة أيام، يتعين على الوافد أن يجدد إقامته خلال هذه الفترة لتجنب دفع غرامة التأخير.

الغرامة المالية لتأخير تجديد الإقامة

تفرض غرامات مالية على الوافدين الذين يتأخرون في تجديد إقامتهم بعد انتهاء صلاحيتها، وفيما يلي تفاصيل الغرامات المطبقة على التأخير لأكثر من ثلاثة أيام:

غرامة قدرها 500 ريال سعودي عند التأخير للمرة الأولى.

تصل غرامة التأخير إلى 1000 ريال سعودي عند التكرار للمرة الثانية.

أما عقوبة التأخير للمرة الثالثة فهي الترحيل من المملكة.

كيفية سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة

يمكن سداد رسوم غرامة التأخير في تجديد الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الانتقال إلى خيار الخدمات الإلكترونية. اختيار قسم الجوازات. الضغط على خيار تجديد الإقامة إلكترونيًا. ثم النقر على خيار سداد رسوم الخدمة. سيظهر لك المبلغ المطلوب دفعه للغرامة بالإضافة إلى رسوم تجديد الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الإقامة

يمكن للوافدين الاستعلام عن صلاحية إقامتهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

نبدأ بدخول منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. نضغط على خيار “خدمات أبشر أفراد”. نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي. نكمل بتسجيل الدخول إلى المنصة. نختار خيار “خدماتي”. نذهب إلى خدمات الحجوزات الخاصة بالسفر. نحدد خيار “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”. نقوم بكتابة رقم الهوية. ندخل رمز التحقق المطلوب. نضغط على خيار “عرض البيانات”.

أخيرًا، ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بصلاحية الإقامة.