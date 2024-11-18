شكرا لاهتمامكم بخبر عن اليكم اسرع وأفضل وصفات طبيعية من الخيار لعناية البشرة الجافة والتخلص من الهالات السوداء على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يضم الخيار الكثير من العناصر الغذائية الهامة للبشرة لذلك يستخدم الخيار في الكثير من الوصفات الخاصة بالعناية بالوجه، ويعالج الكثير من مشاكل البشرة مثل علاج انتفاخات العين، وفي هذا الإطار دعونا نتعرف في هذا التقرير على أفضل وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

أفضل وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة

هناك بعض الوصفات الطبيعية وغير مكلفة من الخيار تستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

تونر الخيار

يمكن تحضير تونر الخيار باستخدام ثلاثة مكونات هما الماء وملعقة من جل الصبار وملعقة صغيرة من العسل، ونقوم بتقشير الخيار ونقطعه على هيئة قطع صغيرة ونضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه المكونات، بعد ذلك نقوم بغمس قطعة من القماش شاش ونصب الخليط في برطمان زجاج و نحفظه في الثلاجة/ والجدير بالذكر يفضل استخدامه مرتين في اليوم.

قناع الزبادي والخيار للبشرة الجافة

نضع في الخلاط ثلث خياره مفرومه نضيف عليها ملعقتين من الزبادي، ونقوم بخلطهم جيدا ونسكبه في وعاء ونبدأ نضيف ملعقة من دقيق الشوفان المطحون، ونقوم بفرد الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة، نشف الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر ويجب ترطيب البشرة مباشرة.

غسول الوجه بالخيار والشاي الأخضر والنعناع

يمكن تحضير غسول للوجه من خلال استخدام خياره وعود نعناع ملعقتين من الشاي الأخضر وعصير ليمون طازج ثم نقوم بتحضير ماء الخيار من خلال تقشير خيار متوسط الحجم مع إضافة النعناع وست ملاعق من ماء الخيار وملعقتين من الشاي الأخضر وملعقة من عصير الليمون و نمزجهم جيدا مع بعض ونضعهم على الوجه، يفضل بعد ذلك ترطيب الوجه مباشرة.

كيفية علاج انتفاخات العين بالخيار

يمكن التخلص من انتفاخات العين والهالات السوداء من خلال وضع شرائح من الخيار على العين كل يوم ليلاً، وذلك لتقليل الانتفاخات والتخلص أيضا من مشكلة الهالات السوداء طبيعيا بدون استخدام أي مواد كيمائية، كما يساعد على استرخاء الجلد، والجدير بالذكر يجب ترطيب البشرة جيداً بعض التخلص من شرائح الخيار.