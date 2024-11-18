هاتي كوبين دقيق وبيضة وتعالي أقولك على أسهل طريقة لعمل بسكويت نواعم في البيت

عدن – كتب محمد سعد – بسكويت نواعم واحد من أشهر أنواع المنتجات المصرية المتوفرة في جميع الأسواق، حيث أن طريقة تحضير البسكويت في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث سوف تقوم بصنع كمية كبيرة جداً من البسكويت عن طريق مكونات بسيطة جداً واقتصادية متوفرة في كل منزل وسوف تقدميه للأطفال وجميع أفراد الأسرة وعدم شراء هذه المنتجات مرة أخرى من المحلات التجارية، حيث أن مكونات بسكويت نواعم بسيطة واقتصادية بالإضافة إلى أن خطوات التحضير سهلة وسريعة ولذلك سوف نتعرف على جميع خطوات التحضير تابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

مكونات بسكويت نواعم

بسكويت نواعم من أنواع البسكويت المميز ذات المذاق الرائع والغني ويتم تحضيره بمكونات بسيطة جداً وهي على النحو التالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة نشادر.

كوب من السكر البودرة.

بيضة.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الفانيليا.

رشة من الملح.

خطوات التحضير

لضمان نجاح الوصفة يجب الإلتزام بجميع خطوات تحضير البسكويت خطوة بخطوة وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:-

نحضر بولة عميقة ثم نضيف الدقيق والسكر ثم البيكنج بودر والنشادر ثم رشة الملح ونقلب جيداً إلى أن تختلط جميع المكونات.

نضع الزبدة والسكر في وعاء عميق ويتم الخفق جيداً إلى أن نحصل على قوام ناعم نضيف البيض ثم الفانيليا ونستمر في الخفق جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك، نضيف خليط المكونات الجافة إلى خليط الزبدة ونقلب المكونات جيدا مع بعضها إلى أن تمتزج ونحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة ثم تدخل الثلاجة لفترة مناسبة حتى تتماسك.

تقومي بفرد العجينة على سطح حي يتمزتشكيل البسكويت على شكل دوائر متوسطة الحجم ثم توضع في صينية مبطنة بورق الزبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشر دقائق إلى أن يصبح لون البسكويت ذهبي.

يخرج البسكويت من الفرن بعد تمام النضج ثم يترك لكي يبرد تماماً، حيث يقدم مع كوب من الشاي أو القهوة وسوف تستمتع بمذاق رائع وهش ومميز وسوف ينال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل بسكويت اليانسون

2 كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب زيت نباتي.

1/4 كوب حليب دافئ.

بيضة.

ملعقة صغيرة يانسون.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونقوم بمزج الدقيق مع البيكنج باودر والملح واليانسون، ثم نحضر البيض ونخفقه مع السكر والفانيليا، ثم أضيفي الزيت والحليب. امزجي جيداً حتى يتجانس الخليط.

نضيف خليط السوائل إلى خليط الدقيق تدريجياً، واعجني المكونات حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم شكليها إلى أقراص أو أصابع حسب الرغبة.

ثم ضعي البسكويت على صينية مدهونة أو مغطاة بورق الزبدة وندخلها الفرن حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

بعد أن يبرد البسكويت، يمكنك تقديمه مع كوب من الشاي وبالهناء والشفاء.

طريقة سهلة لتحضير بسكويت جوز الهند

2 كوب جوز هند مبشور.

1/2 كوب سكر.

2 بيضة.

1/2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي جوز الهند المبشور مع السكر، البيكنج باودر، ورشة الملح، وأضيفي البيض والفانيليا واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة بيديك، ثم ضعيها على صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

اخبزي البسكويت في الفرن لمدة ربع ساعة، واتركي البسكويت ليبرد قليلاً على الرف، ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

مكونات عمل بسكويت الشوفان بالزبيب

كوب شوفان.

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبيب.

ربع كوب حليب.

طريقة التحضير

نحضر أولا وعاءونقوم نخلط به الشوفان، الدقيق، البيكنج صودا، والملح، وفي وعاء غيره نخفق الزبدة المذابة مع السكر البني حتى يصبح المزيج ناعمًا، ثم أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي جيدًا.

نضع المكونات الجافة إلى المكونات السائلة واخلطيهم حتى يتجانسوا.

وبعد ذلك نضع الزبيب واخلطيه برفق مع العجين، وباستخدام ملعقة صغيرة لتشكيل كرات من العجين وضعيها على صينية الخبز المدهونة واضغطي قليلاً على الكرات لتسطيحها.

واخيرا ضعي الصينية في الفرن حتى يصبح لون البسكويت ذهبي، ونتركه يبرد تماما قبل التقديم.

طريقة عمل بسكويت نواعم بالبرتقال

1 1/2 كوب دقيق.

نضف كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة صغيرة بشر قشر برتقال.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

الطريقة

نحضر وعاء ونقوم نخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط ناعماً، وبعدها نضع البيضة والفانيليا وعصير البرتقال وبشر قشر البرتقال ونخلط جيدا.

وفي وعاء آخر نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح معا حتى يمتزجو، ونقوم نتقللي المكونات السابقة معا حتى نحصل على عجينة متماسكه.

أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط الرطب تدريجياً مع الخلط حتى تتشكل عجينة ناعمة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة أو شكليها حسب الرغبة، ثم ضعي البسكويت على صينية مفروشة بورق زبدة.

واخبزي في فرن مسخن مسبقاً حتى يصبح لون البسكويت ذهبياً، وبعد ذلك اتركيه ليبرد قبل التقديم تماما حتى يقرمش.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالزبيب

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

ربع كوب حليب.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبيب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة