شارك
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة جدتي .. طريقة عمل اللفت المخلل بلون وردي ومقرمش لأخر واحد ولا اجدع طرشجي في المقال التالي
كتب محمد سعد – مع حلول فصل الشتاء تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل اللفت المخلل الذي يعد أحد المقبلات ذات الطعم اللذيذ ويمكن أن نتناوله بجانب مختلف المأكولات والسندويتشات بصفة خاصة، ولأن طبق المخلل دائما ما يكون طبق أساسي على المائدة مع جميع الوجبات فاليوم تقدم لكم أسرة الموقع طريقة اللفت المخلل بلون وردي وطعم مميز للمبتديئات والمحترفات أيضا، فقط تحتاجي إلى توفير المكونات المطلوبة منك.
مكونات اللفت المخلل
واليكم مكونات اللفت المخلل المتوفرة في الأسواق بسعر رخيص جدا، فقط احضري ما يلي:
- 3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة.
- 2 حبة من الفلفل الاحمر الحار.
- حبة من البنجر.
- نصف كوب من الخل.
- 2 لتر من الماء البارد.
- 4 ملاعق كبيرة من الملح.
طريقة عمل اللفت المخلل
والآن مع طريقة عمل اللفت المخلل بطعم لذيذ ومقرمش ينافس اكبر المحلات، فقط اتبع ما يلي:
- قومي بشراء اللفت صغير الحجم ومستدير، حتى لا يكون مفرغا من الداخل.
- قومي بتنظيف اللفت ثم اغسليه جيدا وقطعيه إلى مكعبات صغيرة أو أصابع.
- من المعروف عند تخليل أي نوع من الخضراوات يتم اضافة ملعقة ملح لكل كوب من الماء، ولكن هنا يتم تقليل الملح، ليكون متماسك وغير طري، وبالتالي سيكون متماسك حتى أخر قطعة فيه.
- أضيفي معلقتين من الملح لكل كيلو من اللفت وادعكي بهم اللفت جيدا، وبعد مرور ستة ساعات سنلاحظ خروج الماء من اللفت، وهو السر الذي سيساعد في احتفاظ اللفت بقوامه المتماسك.
- الآن اشطفي اللفت من الملح جيدا، ثم قومي بوضع البنجر مع الفلفل الاحمر داخل الكبة.
- الآن اضيفي لهم نصف كوب الخل والقليل من الماء ثم قومي بفرمهم جيدا.
- قومي بإذابة 6 ملاعق من الملح في 6 لتر من الماء جيدا.
- قومي باحضار برطمان نظيف وضعي اللفت فيه ونضيف ماء التخليل للبرطمان، حتى يمتلئ تماما.
- بعد مرور 3 أيام يكون جاهز للأكل.
شارك