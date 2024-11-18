نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة جدتي .. طريقة عمل اللفت المخلل بلون وردي ومقرمش لأخر واحد ولا اجدع طرشجي في المقال التالي

كتب محمد سعد – مع حلول فصل الشتاء تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل اللفت المخلل الذي يعد أحد المقبلات ذات الطعم اللذيذ ويمكن أن نتناوله بجانب مختلف المأكولات والسندويتشات بصفة خاصة، ولأن طبق المخلل دائما ما يكون طبق أساسي على المائدة مع جميع الوجبات فاليوم تقدم لكم أسرة الموقع طريقة اللفت المخلل بلون وردي وطعم مميز للمبتديئات والمحترفات أيضا، فقط تحتاجي إلى توفير المكونات المطلوبة منك.

مكونات اللفت المخلل

واليكم مكونات اللفت المخلل المتوفرة في الأسواق بسعر رخيص جدا، فقط احضري ما يلي:

3 كيلو من اللفت مقطعين مكعبات صغيرة.

2 حبة من الفلفل الاحمر الحار.

حبة من البنجر.

نصف كوب من الخل.

2 لتر من الماء البارد.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

طريقة عمل اللفت المخلل

والآن مع طريقة عمل اللفت المخلل بطعم لذيذ ومقرمش ينافس اكبر المحلات، فقط اتبع ما يلي: