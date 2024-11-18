شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيفية التسجيل في منصة العمل التطوعي admin وأهم شروط التسجيل بالتفصيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في منصة العمل التطوعي ، حيث تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية على الإنترنت، والتي تعمل على تنظيم وإدارة الأعمال التطوعية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تشمل عدة مجالات مثل التعليم والقطاع الصحي والبيئة الاجتماعية، وتعتبر هذه المنصة هي حلقة الوصل بين المواطنين الراغبين في التطوع والجهات التي تطلب متطوعين للعمل بها.

يمكنك التسجيل في منصة العمل التطوعي الكترونياً من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة العمل التطوعي admin من خلال هذا الرابط.

قم بالنقر علي ايقونة تطوع الآن.

سوف يظهر امامك صفحة قم بملئ كافة البيانات الشخصية الخاصة بك في الأماكن المخصصة لها.

قم بكتابة الجنسية والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ثم اضغط علي زر ايقونة سجل الآن.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بك بها رمز التحقق قم بكتابتها في المكان المخصص لها.

قم بادخال رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم جوال للطوارئ والمنطقة والمدينة.

قم برفع صورة شخصية للمتقدم على العمل التطوعي.

قم بتدوين بيانات التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل حساب إنستقرام والفيسبوك وحساب تويتر ولينكد إن.

قم بكتابة بيانات المستوى التعليمي مثل المؤهل الدراسي والخبرات العلمية السابقة والمهنة وقطاع العمل والتخصص وعدد سنوات الخبرة واختيار اللغات ومدى اجادتك فيها.

قم برفع ملف السيرة الذاتية الخاصة بك.

اقرأ الشروط والاحكام جيداً قبل الموافقة عليها.

ثم اذهب إلى فرص التطوع المتاحة التي يمكنك التقديم بها.

شروط التسجيل في منصة العمل التطوعي admin

يوجد مجموعة من الشروط يجب توافرها للتسجيل والقبول في منصة العمل التطوعي وهي: