الوزارة تجيب .. أسباب إيقاف حساب المواطن عن المستفيدين لعام 1446 تعرف على الحالات وتجنبها

عدن – كتب محمد سعد – حساب المواطن هو واحد من أكبر برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والهدف منها هو رفع الأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، كما أن هذا الدعم الحكومي يتقيد بعدد من الشروط المطلوبة والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقف هذا الدعم في حالة الإخلال بها، وقد يكون الوقف مؤقت ولا يعني إيقاف الدعم بشكل نهائي ولكن يجب الامتثال بالشروط المطلوبة وتقديم معلومات صحيحة لتجنب إيقاف حساب المواطن.

أسباب إيقاف حساب المواطن

هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف حساب المواطن للمستفيدين وهذه الأسباب هي:

أولا تحديث بيانات المستفيد بشكل دوري ومنها في حالة تغير المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد أو تغير الحالة المالية مثل الدخل أو عدد أفراد الأسرة، في حالة لم يتم تحديث في وقت قصير قد يعرض ذلك حساب المواطن المستفيد إلى الإيقاف المؤقت حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من مدى صحتها.

يتم ايقاف الحساب على الفور في حالة تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة خاصة بالمستفيد فعند إكتشاف أي معلومة خاطئة يتم إيقاف الحساب على الفور.

يتم مراجعة البيانات والتدقيق فيها بشكل دوري، لذا أي تضارب في المعلومات المقدمة من قبل المستفيد يقوم البرنامج بوقف الحساب وتوقف الدعم.

كيفية تجنب إيقاف حساب المواطن

يمكن تجنب إيقاف الدعم عن المستفيد فقط بالالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المستفيد، كما يلزم أيضا تحديث البيانات بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيرات في حالة المستفيد أو وضعه الاجتماعي، كما ينبغي مراجعة شروط وأحكام القبول الخاصة ببرنامج الدعم الحكومي بشكل دوري للتأكد من تمام التوافق مع المعايير الخاصة بالمستفيدين، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حصول الدعم للمواطنين المستحقين بالفعل مع ضمان الاستمرار في الدعم دون انقطاع ما لم يخالف شروط البرنامج.