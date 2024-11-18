نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 800 دج | شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 والفئات المعنية في المقال التالي

كتب محمد سعد – منحة المرأة الماكثة هي واحدة من أهم المنح المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، والتي يمكن أن يتم التسجيل بها من قبل الفئات المنصوص عليها الحصول على تلك المنحة، ولكن مع اشتراط أن تتوافر بهؤلاء الفئات الشروط المنصوص عليها من قبل الوكالة، وفي حالة توافر كل ذلك فيمكن أن يتم التقديم الآن من خلال الرابط الرسمي مع اتباع بعض الخطوات البسيطة للتقديم.

لكي يتم الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت المتوفرة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، لا بد من توافر الشروط المطلوبة في الفئات المعنية للتسجيل، وتلك الشروط هي:

أن تكون المرأة حاملة للجنسية الجزائرية مع الإقامة الدائمة على الأراضي الجزائرية.

ألا تكون حاملة لبطاقة الحرفي.

عدم وجود أي دخل من عمل حكومي أو خاص أو دعم آخر.

ألا تكون ممتلكة لأي عقارات أو منقولات عالية القيمة.

أن يكون عمرها 19 عام فيما أعلى من ذلك.

ألا يكون لها سجل تجاري.

الفئات المعنية لمنحة المرأة الماكثة في البيت

أوضحت الوكالة الوطنية عن بعض الفئات التي يمكنها التقديم لمنحة المرأة الماكثة في البيت، والتي يجب أن تتوافر بهم الشروط المطلوبة لذلك، وتلك الفئات هي:

المرأة العائلة لأسرة كاملة وعمرها أقل من 60 عامًا.

رب الأسرة العاجز أو الشخص الذي يعيش بمفرده ولا يوجد من يعوله العاجز كليًا عن العمل.

الأفراد الأقل من 18 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم عائلات، وسيتم الحصول على الدعم لتلك العائلات عن كل فرد.

الأشخاص العاجزة عن العمل بشكل كامل وعمرهم فوق الـ 18 عامًا.

الأشخاص أكبر من عمر الـ 60 عامًا الذين لا يتواجدون في إحدى المؤسسات المتخصصة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن التسجيل الآن في منحة المرأة الماكثة في البيت بعد توافر الشروط المطلوبة في الفئات المعنية، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات.

الدخول لموقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

النقر على “منحة البطالة”.

إدخال كامل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الصفحة مع مراعاة صحتها.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

عند الانتهاء يمكن على أيقونة “التسجيل” وانتظار الرد.

منحة المرأة الماكثة في المنزل واحدة من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل الوكالة الوطنية بالجزائر، والتي يتم الحصول من خلالها على مبلغ دعم مناسب لبعض الفئات داخل الدولة لتحسين مستوى المعيشة، ولكن يجب أولًا أن يتم توافر بتلك الفئات الشروط المنصوص عليها من قبل الوكالة.