شكرا لاهتمامكم بخبر عن قتل على يد نقيب في الجيش الكويتي .. تقرير الطب النفسي يكشف تفاصيل مقتل «أحمد الجلال» شقيق النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت الكويت جريمة قتل بشعة حيث تم طعن ضابط برتبة نقيب في الجيش الكويتي أحمد ناصر الجلال وهو أخو النائب الكويتي السابق متعب جلال وقد أراد الكثير التعرف على تفاصيل الحادث وما حدث يستدعي إلى مقتل هذا الشاب وهل هو من أقدم على طعن المجرم أم ماذا حدث هذا ما سنعرفه من خلال المقال

تقرير الطب النفسي من مقتل أحمد الجلال

كشف التقرير الطبي سلامة عقل قاتل النقيب أحمد الجلال شقيق النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي متعب الجلال، وقد أفاد التقرير أن القاتل مدرك لكافة تصرفاته ومسؤول عن أفعاله لحظة ارتكاب الجريمة في قتل أحمد وتنظر محكمة الجنايات قضية قاتل أحمد بعد إحالته في الجلسة الماضية إلى الطب النفسي من أجل فحص القوى العقلية.

قصة مقتل أحمد الجلال

تعود الأحداث الخاصة بالجريمة إلى يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس لعام 2024 حيث قد نشبت مشاجرة بين النقيب في الجيش الكويتي والقتيل أحمد ناصر الجلال وبالتحديد في منطقة هدية وأفادت التحقيقات بأن الجاني قام بطعن أحمد بسكين بعد نشوب خلاف بينهم وبعد أن قام بطعنه سلم نفسه إلى السلطات، وقد أعلنت عائلة الحرفان في منطقة الكويت أن ابنهم هو من قام بقتل أحمد الجلال قائلة في بيان “نعزّي أنفسنا بوفاة المغدور به المعروف بحسن الخلق، ونستنكر الجريمة النكراء التي قام بها القاتل وهو تصرف فردي”، وقد أضافت ايضًا “نتبرأ من فعلة قاتل أحمد الجلال ونتمنى ألا يؤخذ به إلاّ فاعله وألا يجرّ الأبرياء بجرم غيرهم”، وقد أكدت العائلة على أنه لا يوجد أي سابق معرفة بين القاتل والقتيل أحمد الجلال ولم يحدث بينهم أي خلاف مشددة على براءتها بشكل كامل من هذه الجريمة.

في الفترة الحالية شهدت الكويت حادث مقتل أليم تعرض له النقيب أحمد الجلال على يد القاتل في إحدى المناطق، وقد تم إصدار التقرير النفسي الذي أكد على عدم إصابة الجاني بأي أمراض عقلية وأنه كان بكامل وعيه حين قيامه بهذه التهمة.