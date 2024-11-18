بالسمسم والسكر أحلى بسكويت للشاي لزوم السهرة للضيوف هيشرفك شكل وطعم حكاية

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كتب محمد سعد – طريقة ألذ بسكويت سمسم بالسكر، عندما يجتمع طعم السمسم المحمص مع قرمشة البسكويت الناعم يصبح لدينا وصفة حلويات بسكويت لا تقاوم من الطعم ولا الشكل ولا الرائحة حيث يحمل بسكويت السمسم ذكريات رائحة وطعم بسكويت المخابز القديمة وروائح صنع البسكويت من الامهات في المنزل، واليوم سنقوم باسترجاع تلك الذكريات معكم بوصفة بسكويت السمسم بالسكر طعمه الغني الذي يبعث الشعور بالدفء والراحة، ومناسب لك جدا في الفطار أو يقدم للضيوف الاستمتاع بطعمه مع كوب الشاي أو فنجان القهوة واجب ضيافة مميز.

طريقة بسكويت سمسم مكوناته بسيطة وقرمشته تجنن

احتل بسكويت السمسم مكانه بكل ثقة بين أصناف البسكويت الأكثر تواجد في المحلات والمخابز ويكثر البحث عن طريقة تحضيره، وسنتعرف معكم على طريقة التحضير لبسكويت السمسم بمكونات متوفرة وطريقة سهلة تجعلك تحبين صنعه بشكل مستمر.

مكونات البسكويت كوب من السمسم المحمص. كوب من دقيق حلويات بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من السكر الأبيض عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من بيكنج باودر رشة ملح صغيرة ربع ملعقة ربع ملعقة صغيرة من الخل نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

تحضير بسكويت سمسم بطعم لذيذ وطريقة تجعلك تحبين تحضيره باستمرار

في البداية نقوم بخفق البيض مع السكر والخل والفانيليا مع الملح ونخفق جيداً تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يذوب السكر معنا تماما.

ثم نضيف الزبدة ونخلط جيداً عن طريق مضرب كهربائي حتى يكون معنا خليط كريمي هش نتركه جانباً.

ثم نجهز المكونات الجافة نقوم بإضافة ربع كوب من السمسم مع نص كوب طحين منخول، مع ملعقة من بيكنج بودر ونقلب بالملعقة ثم ننزل المكونات الجافة مع المكونات السائلة حتى تمتزج وتكون عجينة ناعمة خفيفة سهلة التشكيل.

اتركي العجينة في وعاء من بلاستيك لترتاح لمدة عشر دقائق مع تغطيتها بالبلاستيك، ثم أخرجها من الثلاجة ويضاف لها القليل من المكسرات المجروشة على حسب رغبتك.

ثم نشكل العجينة على شكل كرات ثم الضغط عليها بكف اليد حتى تأخذ شكل دائرة وترص على صينية مدهونة بورق الزبدة، مع ترك مسافة ما بين كل قطعة وأخرى.

تدهن وجه كل قطعة من عجينة بالقليل من حليب وننزل بها في كمية من السمسم لكي تغطى من كل جوانب بالسمسم كما يمكنك إضافة له القليل من السكر الأبيض.

ثم تدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً لمدة ربع ساعة حتى تأخذ قطع بسكويت السمسم لون ذهبي من أسفل وعندما تنضج تترك حتى تبرد جانباً وتنزع من الصينية وتقدم باردة بالهنا والشفا.

طريقة عمل بسكويت السمسم اللذيذ بطعم العسل والقشطة

سنعد معكم وصفة بسكويت السمسم بالعسل والذي يمكنك تغميسه في القشطة البلدي حيث يعزز من طعمه ولها مذاق رائع ومميز وجديد.

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق نصف كوب من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من السكر الأبيض ربع كوب من العسل الأبيض ملعقة صغيرة من الفانيليا نصف ملعقة صغيرة من بيكنج باودر بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من السمسم المحمص ملعقة كبيرة من حليب مع رشة من نسكافية للدهن

تحضير بسكويت السمسم بالعسل هش ومقرمش

في وعاء نقوم بخفق زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي ونخفق حتى يذوب السكر تماماً ويكون لدينا خليط كريمي هش ذات لون كريمي.

ثم يضاف بيضة مع العسل ونخلط جيدا ويضاف له الفانيليا ونخلط حتى يكون لدينا خليط هش ويختفي بيضة تماما.

نجهز مكونات البسكويت الجافة بخلط دقيق مع بيكنج بودر بعد نخلهم، وننزل بهم على خليط سائل ونخفق حتى نحصل على عجينة ناعمة ويفضل استخدام المضرب الكهربائي الخفق.

نشكل عجينة بسكويت بالعسل على شكل مستطيل أو كرات مبططة، وندهن وجه كل قطعة بخليط من حليب مع نسكافيه ثم غمسي كل كرة في السمسم المحمص.

نقوم برص قطع البسكويت بعد تبطينها بالسمسم في صينية مبطنة بورق زبدة، ويمكنك الضغط عليها لتصبح مفرودة أكثر أو تركها على شكل كرات مغطاه بالسمسم.

ثم تخبز الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ما بين 12 إلى ربع ساعة أو حتى تاخذ الكرات لون ذهبي جميل، وتخرج من الفرن وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة بسكويت سمسم بالشوكولاته لذيذ يذوب في الفم

احضري عدد 2 كوب من دقيق نصف كوب زبدة طرية نصف كوب سكر بني ربع كوب مسحوق الكاكاو بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة فانيليا نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ربع كوب حليب كامل الدسم بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب سمسم محمص

تحضير بسكويت سمسم بالسكر البني والشوكولاته

قومي بخفق الزبدة في مضرب كهربائي ونخفقها جيدا مع السكر البني حتى تتجانس مع بعضها البعض وتكون خليكي كريمي هش ويكون متماسك وليس انسيابي.

ثم ننزل عليهم بالبيضة مع الفانيليا ونخفق مرة أخرى أو تقليب برفق ولابد من أن تختفي بيضة وننخل عليهم مسحوق الكاكاو ونخلط مرة أخرى جيدا لابد من عدم وجود تكتلات في خلط زبدة مع كاكاو.

ثم نقوم بإضافة دقيق منخول مع بيكنج بودر وتقلب المكونات مع بعضها مع الملح ويضاف الحليب بدرجة حرارة المطبخ ونعجن حتى تحصلي على عجينة لينة طرية سهلة الفرد.

ونترك العجينة لكي ترتاح لمدة عشر دقائق، وتشكل عجينة البسكويت على شكل كرات بحجم صغير ويتم تغميس كرات البسكويت بالسمسم المحمص.

أو يمكنك دهن كرات السمسم بالقليل من حليب ثم وضع كل كرة في خليط السمسم حتى تتغطى تماماً كما يمكنك وضع بعض من المكسرات على الخلط ليزيد من شكل وطعم البسكويت.

ثم نرص بسكويت السمسم في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة مع الحرص على ترك مسافة ما بين كل قطعة وأخرى حتى لا تلتصق ببعضها أثناء، وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة حتى تنضج.

ألذ بسكويت بالسمسم مع الزعتر طعم وريحة لا تقاوم

جددي في صنع البسكويت لأسرتك لذا جئنا لك بوصفة بسكويت السمسم مع إضافة له الزعتر الذي يعطي له طعم جميل وقوام مقرمش فتابعي معنا طريقة التحضير.

نحتاج إلى عدد 2 وربع كوب من الدقيق نصف كوب من زيت نباتي ربع كوب من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من السكر الأبيض عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من بيكنج باودر ملعقة كبيرة من زعتر مجفف نصف كوب من حليب كامل الدسم نصف كوب من سمسم محمص للوجه

تحضير بسكويت السمسم بالزعتر بطعم لذيذ

نخلط في وعاء المضرب الكهربائي الزبدة طرية مع زيت ونخلط السكر معهم ونخفق حتى يذوب السكر ونخلط ليكون خليط كريمي هش ناعم ويكون خفيف قوام بلون كريمي فاتح.

ثم يضاف على خليط زبدة البيضة ولابد من أن تكون بدرجة حرارة المطبخ مع زعتر ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً، حتى تختفي البيضة مع باقي المكونات ويكون معنا خليط مكونات سائلة في وعاء ونحضر باقي المكونات.

ثم ننزل على مكونات سابقة بالمكونات جافة بعد نخل دقيق مع بيكنج بودر والملح ونقلب المكونات مع بعضها عن طريق لم العجينة فقط من دون مبالغة في العجن.

تلم العجينة وتوضع في طبق عميق وتغطى لمدة عشر دقائق حتى ترتاح عجينة البسكويت وتصبح لينة وسهلة الفرد معك.

ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة بسكويت السمسم على حسب رغبتك وتغمس في السمسم حتى تغطى تماماً من كل جوانبها.

ونرص قطع بسكويت السمسم في صينية الفرن ولو شكلتي العجينة الى كرات يفضل الضغط عليها قليلا حتى تصبح مفرودة وتكون بشكل جميل اثناء تقديمها.

ثم يتم خبز صينية بسكويت السمسم وتدخل في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة، وعندما يكون ساخن تدخل الصينية الفرن بالرف الأوسط.

وتترك الصينية في الفرن لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج ويأخذ لون ذهبي مما يمكنك فتح شواية قليلا حتى تأخذ لون من أعلى، وتخرج الصينية من الفرن ويترك بسكويت جانباً حتى يبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.

طريقة بسكويت بالسمسم والبرتقال منعش ومقرمش

بسكويت للفطار بطعم برتقال مناسب جداً لبرد شتاء وتناوله مع الشاي أو القهوة بالحليب له طعم خاص لا يقاوم.

نحتاج إلى 2 كوب دقيق نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من السكر بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة بشر برتقال ربع كوب عصير برتقال نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف كوب سمسم محمص

خطوات تحضير بسكويت سمسم بالزبدة بالبرتقال