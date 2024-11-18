شكرا لاهتمامكم بخبر عن كرات السمسم مقرمشة من برة وطرية وهشة من جوة سهلة بحشوة الجبن تنقذك اذا عندك ضيوف على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هل تبحثي عن وصفة مختلفة تلفت الأنظار وتجعل كل من يراها يرغب في تناولها؟ اليك اليوم وصفة جديدة بالسمسم من داخل المطبخ السعودي وهي سهلة وبسيطة عبارة عن كرات السمسم من خارج مقرمشة بالسمسم المحمص ومن داخل أي حشو ترغبين حادق أو حلو فتلك الكرات لها طعم وشكل مختلف عن أي كرات حلوة أو حادقة وتكون مثالية لكل من يبحث عن وجبة خفيفة صحية ولذيذة في الوقت نفسه.

كرات سمسم مقرمشة اصنعي أكثر من قطعة بأقل المكونات

يمكنك صنع كرات السمسم بأسلوب سهل ومختلف الأطعمة سواء كان من النكهات الحلوة مثل العسل والفستق إلى الأطعمة المالحة بالجبنة والزيتون. يمكنك تحضيرها في دقائق معدودة، كما يمكن تغيير في المكونات على حسب الرغبة، مما يجعلها وجبة سهلة من مقبلات مرنة الغير معقدة، وقدمي مذاق رائع وجديد لأسرتك.

نحتاج إلى كوبان من الدقيق المخبوزات نصف ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السكر ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من الحليب البودرة ربع كوب من الزيت النباتي ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ أو حليب

مكونات حشو كرات السمسم

كوب من جبن كيري نصف كوب من جبن فيتا أو حلوم مقطعة رشة من الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو الريحان.

مكونات تغطية كرات السمسم

بيضة مخفوقة مع ملعقة كبيرة من الحليب كوب من السمسم المحمص

تحضير كرات السمسم مقرمشة مقبلات حلو وحادق

نجهز العجينة في وعاء ننخل دقيق جيداً ثم نضيف له كل من الملح، السكر، الخميرة، والحليب البودرة ونقلبهم ويفضل إضافة الخميرة مع السكر.

ثم ضيفي الزيت وتقلب ويضاف الماء الدافئ ونعجن المكونات مع بعضها البعض.

أضيفي الزيت واخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي الماء تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجين ناعم طرية غطي الوعاء واتركي العجين ليختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتغطى بقطعة من القماش أو بلاستيك رول.

ثم نجهز الحشو بأن نخلط مكونات الجبنه مع الأعشاب المجففة وضعيها جانباً، ثم بعد أن يختمر العجين، قومي بتقطيعه إلى كرات صغيرة.

ثم خذي كرة وافتحيها بيدك وضعي بداخلها قطعة من الجبنة، ثم اغلقيها وشكليها على شكل كرة، ثم غمسي كل كرة في خليط البيض، ثم غطيها بالسمسم المحمص من كل الجهات.

ثم قومي بوضع كرات السمسم في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، واتركيها لمدة 10 دقائق لترتاح قليلاً، ثم سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي الكرات لمدة ما بين دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، قدمي كرات السمسم وهي ساخنة لان يكون طعمها لذيذ.

طريقة سهلة لعمل كرات سمسم محشو تمر

لصنع كرات السمسم بحشو التمر من وصفات حلويات التي تقدم في المطبخ السعودي بمكونات بسيطة متوفرة لديكم فتعرفوا معنا على طريقة كرات السمسم بالتمر

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق نصف كوب من سمسم محمص ربع كوب من سكر بودرة نصف كوب من زبدة مذابة ملعقة صغيرة من بيكنج باودر ربع كوب من الماء الدافئ كوب من التمر منزوع النوى مع ملعقة كبيرة من زبدة

تحضير كرات سمسم محشوه بالتمر وصفة لذيذة ومشبعة

احضري وعاء وانخلي به دقيق مع بيكنج بودر ويضاف لهم السمسم ونقلب المكونات جافة مع بعضها واخيرا يضاف لهم الملح.

ثم في وعاء نخفق زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ مع السكر ونخفق جيداً حتى تكون ذات قوام هش كريمي، وننزل بتلك المكونات مع بعضها ونخلط المكونات جافة مع سائلة لتكون مزيج عجينة لينة ويضاف لها القليل من ماء لتتكون عجينة طرية.

قومي بتشكيل عجينة كرات السمسم إلى كرات بحجم صغير مع حشوها بكمية من معجون التمر ولو كان التمر يابس أو جاف يمكنك وضع ملعقة من الزبدة وعجنه بها حتى يكون طري الملمس ويمكنك حشوه بسهولة.

ثم قومي بغلق كرة عجينة كرات السمسم ولفيها برفق يمكنك بل يديك بالقليل من الزيت حتى تتشكل معك بسهولة وانزلي بالكرة في السمسم حتى تتاكدي من أنه تم تغطيتها بالكامل وترص في صينية الفرن المدهون بالزيت.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة عدة دقائق وعندما يسخن ادخلي صينية كرات السمسم الفرن وتخبز لمدة 20 دقيقة، ثم تخرج الصينية عندما تتماسك الكرات من داخل والخارج وتأخذ لون محمر، ثم نخرج الصينية من الفرن وتقدم كرات السمسم بالهنا والشفا مع الشاي أو فنجان القهوة.

طريقة كرات السمسم بحشوة جوز الهند والعسل

وصفة أخري لعمل كرات السمسم بطعم لذيذ ونجهز بها حشو خليط من جوز الهند مع العسل طعمها رائع تشبه كرات رافيلو بجوز الهند.

احضري عدد 2 كوب دقيق نصف كوب من السمسم نصف كوب من زبدة ربع كوب من السكر ملعقة صغيرة فانيليا نصف كوب من جوز هند مبشور عدد 2 ملعقة كبيرة عسل

تحضير كرات سمسم محشوة جوز الهند والعسل

تنجهز وعاء ويضاف له دقيق مع السمسم ونقلبهم ثم نقوم بإضافة الزبدة طرية والفانيليا وملعقة صغيرة من جوز الهند.

ثم نخفق السكر مع الزبدة جيدا حتى تكون هشة وننزل عليها بالمكونات جافة ونقلبعم مع بعضهم البعض وتضيف بيضة واحدة وتعجن وتشكل خليط على شكل كرات بحجم صغير.

قومي بخلط جوز الهند مع العسل، واستخدمي تلك المكونات وخلطهم مع بعضها وتكون حشوة متماسكة محشوة لكل كرة من كرات السمسم.

ثم يتم تغميس كرات السمسم في طبق والضغط على كل كرة حتى تتماسك مع بعضها البعض.

وترص كرات السمسم في صينية مبطنة بورق الزبدة وتترك مسافة ما بين كل مرة أخرى وتدخل الفرن لكي تنضج في درجة الحرارة عالية وتأخذ ما بين 10 الى 13 دقيق حتى تنضج.

وصفة كرات السمسم بحشوة الشوكولاتة حلويات يابانية