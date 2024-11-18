"اتحداكي هتعمليها حالا".. طريقة عمل البسبوسة المكرملة بسبوسة الحلواني بلونها وترميلتها واسرار نجاحها

عدن – كتب محمد سعد – نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة المكرملة أو بسبوسة الحلواني التي تباع في كافة المحلات بأسعارغالية قد لا تكون في متناول الجميع، ولكن عند تحضيرها في البيت فأن الأمر لا يكلفك ولا يتطلب منك الكثير من المال، فمكوناتها متوافرة لديكي في المطبخ أو في الأسواق بسعر رخيص، ويمكنك الآن احضار المكونات المطلوبة منك لتقومي باعداد البسبوسة المكرملة بطعم لذيذ وشهي لأفراد أسرتك.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

والآن مع طريقة عمل البسبوسة المكرملة التي تباع في محلات الحلويات الشهيرة، ولكن لتحصلي على نتيجة جيدة فقط احضري تلك المكونات:

3 كوب من دقيق السميد الخشن.

كوب من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة فانيليا.

فول سوداني أو مكسرات للتزيين.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

والآن مع خطوات عمل البسبوسة المكرملة فقط اتبعي ما يلي:

في وعاء عميق اضيفي السميد واخلطيه مع الملح والبيكنج بودر والفانيليا والدقيق جيدا.

في وعاء على النار أضيفي كوب من السكر مع التقليب حتى تمام الذوبان، ثم أضيفي الحليب والزبدة مع التقليب على نار هادئة حتي يصبحوا كراميل سائل.

الآن أضيفي هذا المزيج إلى خليط الدقيق مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات، ومن ثم وضع الخليط في صينية البسبوسة المخصصة الفرن.

قومي بتوزيع السوداني والمكسرات على الوجه.

قومي بادخال صينية البسبوسة إلى فرن ساخن على 180 لمدة 35 دقيقة.

مكونات شربات البسبوسة

ولتحضير شربات البسبوسة تحتاجي إلى:

كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

عود قرفة

معلقه صغيرة زبدة

طريقة شربات البسبوسة

والآن اتبعي ما يلي لتحضير شربات البسبوسة: