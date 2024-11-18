نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لكل شاب مقبل على الزواج .. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر 2024 صدمة كبيرة في الأصفر في المقال التالي

كتب محمد سعد – سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في مصر استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات في محلات الصاغة، حيث بقي سعر جرام الذهب عيار 21 مع المصنعية عند نفس المستوى الذي تم تسجيله خلال آخر تراجع يوم السبت قبل العطلة الأسبوعية، كما استقر السعر العالمي للذهب، مما كان له تأثير إيجابي على السوق المحلي، وفيما يلي جميع الأسعار المعدن الأصفر في الأسواق المصرية فتابعوا معنا السطور التالية.

أسعار الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية ١٨ نوفمبر

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24، الذي يمتاز بجودته العالية 4068 جنيهًا، بينما وصل السعر الإجمالي مع إضافة المصنعية إلى حوالي 4225 جنيهًا في محلات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن الاتنين

ظل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر طلباً في مصر، ثابتًا عند 3560 جنيهًا، فيما يتفاوت السعر الإجمالي مع إضافة المصنعية بين 3750 و3800 جنيه، وذلك وفقًا لنوعية المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب عيار 18 مصر 2024 نوفمبر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم الإثنين 3051 جنيهًا، في حين يصل سعره مع المصنعية إلى نحو 3200 جنيه.

سعر المعدن الأصفر عيار 14 في مصر الاثنين ٢٠٢٤

سجل جرام الذهب عيار 14 في محلات الذهب بمصر اليوم سعرًا قدره 2335 جنيهًا، ومع إضافة المصنعية، يتراوح السعر الإجمالي حول 2480 جنيهًا.

ماهو سعر الجنيه الذهب في مصر 18 نوفمبر 2024

استقر سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، ليباع اليوم بسعر 28480 جنيهًا، وتختلف تكلفة المصنعية على الذهب في مصر بناءً على نوع المشغولات والموقع، حيث تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام.

ماهو سعر سبائك الذهب في مصر يوم الاثنين

تفاوتت أسعار السبائك اليوم حسب أوزانها على النحو التالي:

أولا ربع جرام: 1,350 جنيه.

ثانيا نصف جرام: 2,595 جنيه.

ثالثا 1 جرام: 4,715 جنيه.

رابعا 2.5 جرام: 11,746 جنيه.

خامسا 5 جرام: 22,935 جنيه.

سادسا 10 جرام: 45,855 جنيه.

سابعا 20 جرام: 91,585 جنيه.

ثامنا نصف أونصة: 72,475 جنيه.

تاسعا أونصة: 142,935 جنيه.

يلي 50 جرام: 227,305 جنيه.

التالي 100 جرام: 454,610 جنيه.

ربع كيلو: 1,129,635 جنيه.

نصف كيلو: 2,258,730 جنيه.

وأخيراً كيلو: 4,515,225 جنيه.

سعر الأصفر عالميًا اليوم الاثنين

حافظت أونصة الذهب على استقرارها عالميًا عند 2563 دولارًا، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية والبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.