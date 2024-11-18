شكرا لاهتمامكم بخبر عن سارع بالتقديم | جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامج للدبلوم بنظام التعليم عن بعد وهذه شروط الالتحاق على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تم الإعلان من قبل جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لبرامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الجامعة للعمل على تعزيز فرص التعليم الإلكتروني وتحديدًا من خلال الكلية التطبيقية التي تقدم مجموعة من البرامج الدراسية المعتمدة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني.

أعلنت جامعة القصيم عن بدء التقديم على 13 برنامج دبلوم بنظام التعليم عن بعد حيث يشمل البرامج المعلنة التي تغطي مجالات حيوية:

من الممكن للراغبين الانضمام لهذه البرامج للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات والآليات من خلال الموقع الرسمي للكلية التطبيقية “من هنا“.

يتميز البرنامج بتنوع التخصصات التي تشمل العديد من المجالات منها التسوق والمبيعات والتسويق الرقمي والمحاسبة العامة والأمن السيبراني، والبرمجة والتطبيقات.

يأتي طرح هذا البرنامج كجزء من التزام جامعة القصيم بتوسيع آفاق التعليم الإلكتروني وتعزيز دورها الرائد في مجال التعليم عن بعد.

شروط التسجيل في برامج التعليم عن بعد بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية العديد من المعايير والشروط التي يجب أن تكون متوفرة للتقديم على البرامج التعليمية ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون قد سبق فصله من الجامعة تأديبيًا.

يتم تقييم ملفات المتقدمين بناء على الكثير من المعايير منها بنسبة 70% لمعدل الثانوية العامة وبنسبه 30% لدرجة اختبار القدرات العامة أو للقدرة المعرفية.

تقديم هوية وطنية تكون سارية المفعول إلى جانب شهادات الثانوية العامة او ما يعادلها وأداء كافة اختبارات القدرات المطلوبة.

برامج التعليم الإلكتروني بجامعة القصيم

أشارت جامعة القصيم عبر الموقع الرسمي الخاص بها بنظام التعليم عن بعد وتشمل الجامعة الكثير من التخصصات منها:

الأمن السيبراني.

أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات.

البرمجة والتطبيقات.

تحليل وتصميم النظم.

التسويق الرقمي.

التسويق والمبيعات.

تطوير الويب.

الجرافيكس والوسائط المتعددة.

الحوسبة السحابية.

خدمة العملاء.

المحاسبة العامة.

تعد جامعة القصيم من ضمن أفضل الجامعات المرموقة الموجودة في المملكة العربية السعودية وقد أعلنت الجامعة عن بدء التقديم في برنامج التعليم عن بعد، والشروط التي تؤهل المتقدم الالتحاق بالجامعة.