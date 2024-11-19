«من هُنــــــا» رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1446 – نتائج مدرستي

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت وزارة التعليم السعودي رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وذلك عبر منصة مدرستي، التي تُعد من أهم المنصات التي أطلقتها الوزارة حيث تضم مجموعة كبيرة من الخدمات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي تهدف إلى خدمة كل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويتم الحصول عليها بشكل سهل وسريع.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

كشفت وزارة التعليم عن رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر منصة مدرستي، وذلك عبر خطوات سهلة وسريعة، نوضحها من خلال ما يلي:

التوجه إلى منصة مدرستي إدخال بيانات تسجيل الدخول. ثم النقر على أيقونة النتائج. النقر على الملف الخاص بالنتائج ليتم عرض النتائج بعدها، والخاصة بصف الطالب.

طريقة استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي

من أجل الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة مدرستي يجب تسجيل الدخول إلى الحساب، وفي حال فقدان كلمة السر الخاصة بالحساب يُرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل استرجاعها:

الدخول على منصة مدرستي. النقر على “نسيت كلمة المرور” من التبويب الخاص بتسجيل الدخول. اختر استرجاع كلمة المرور إما عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. قم بإدخال الرمز المُرسل إليك، ثم قم بالنقر على “إعادة تعيين كلمة المرور”.

خدمات منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي مجموعة كبيرة من الخدمات التعليمية، التي تهدف إلى خدمة كل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ومن أهم خدمات منصة مدرستي ما يلي:

الوصول إلى المقررات الدراسية بكل سهولة.

التفاعل مع المعلمين والمشاركة في الأنشطة المدرسية.

يُتابع أولياء الأمور أبنائهم من خلال النصة من خلال الاطلاع على درجاتهم في الاختبارات.

حل الواجبات من خلال المنصة.

تُعد منصة مدرستي منصة تعليمية متكاملة توفر مجموعة كبيرة من الخدمات التي يتم الحصول عليها بشكل سهل، ومن بين هذه الخدمات هي استخراج النتائج، وبالتالي لا يكون الطلاب في حاجة إلى التوجه إلى مدارسهم لاستخراجها.