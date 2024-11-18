نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمقيمين في السعودية | طريقة حجز موعد الجوازات – أبشر الجوازات في المقال التالي

كتب محمد سعد – تتيح الحكومة السعودية لجميع الأفراد المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية حجز موعد في الجوازات السعودية عبر منصة أبشر الرسمية للحصول على الطلبات أو التعرف على الاستعلامات المطلوبة، ويمكن أن يتم ذلك بكل سهولة من خلال الخطوات المطلوبة لذلك.

طريقة حجز موعد الجوازات في المملكة

يمكن للمقيمين الآن أن يقوموا بحجز موعد في الجوازات السعودية من خلال الموقع الرسمي لأبشر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة “أفراد”.

إدخال معلومات تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، وفي حالة عدم تواجد حساب يجب أن يتم النقر على “مستخدم جديد” لكي يتم التسجيل في منصة أبشر.

عند الدخول إلى الصفحة يتم النقر على “خدمات الموعد” واختيار منها “حجز موعد”.

تحديد الخدمات المطلوبة “حجز موعد في الجوازات” وتحديد المنطقة التي يتم الذهاب إليها والأقرب لصاحب الموعد.

النقر على أيقونة “التالي” ومن ثم تحديد الفرع الخاص بالمكان الذي سيتم الذهاب إليه.

النقر على “التالي” وإدخال الموعد المناسب من اليوم والوقت لكي يتم التسجيل.

سيتم التحقق من قبل النظام بأن الموعد متاح أو غير ذلك.

عند الانتهاء وعدم الاعتراض يتم اختيار الموعد والتعرف على متطلبات الخدمة.

في النهاية يتم اختيار “تأكيد” وسيتم الحصول على تذكرة الموعد من قبل النظام ويمكن أن يتم طباعتها.

شروط خدمة حجز موعد عبر أبشر

لكي يتم حجز موعد دال منصة أبشر الإلكتروني يجب التعرف على الشروط التي لا يجب تخطيها من قبل صاحب الموعد، وتلك الشروط هي:

يمكن أن يتم استعمال الخدمة من قبل المستفيدين المفعلين والغير مفعلين في أبشر.

لا يمكن الحصول على أكثر من 5 خدمات في الموعد الواحد.

لا يجب أن يتم حجز موعد آخر في إحدى الأماكن الحكومية الأخرى في نفس الموعد.

في حالة تعديل أو تغيير الموعد يجب أن يتم ذلك قبل 24 ساعة من الموعد.

في الوقت الحالي أصبح كل الأشياء المختلفة يتم القيام بها بشكل إلكتروني، ومن أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة هي إمكانية حجز موعد عبر الإنترنت، والذي هو متوفر في المملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة وذلك لكي يتم توفير المساحة الكافية للحاصلين على الخدمة وعدم التسبب في إزدحام في المكان.