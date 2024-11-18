شكرا لاهتمامكم بخبر عن كيف اعرف اني مستحق بدل التميز؟! شروط بدل التميز وزارة الصحة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شروط استحقاق بدل التميز سؤال من الأسئلة الشائعة عند الكثير من الأشخاص وقامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان على أنها سوف تبدأ في استقبال طلبات صرف بدل التميز لكافة الموظفين العاملين في ديوان الوزارة ومديري عموم الشؤون الصحية والمستشفيات المرجعية والتخصصية ولهذا قامت الوزارة بالإعلان عن عدة شروط خاصة بصرف البدل.

كيف اعرف اني استحق بدل تميز؟

تم الإعلان عن بعض الأشخاص الذين يستطيعون الحصول على بدل التميز من وزارة الصحة وهم:

من الممكن للأشخاص العاملين في ديوان الوزارة والمستشفيات ومديري العموم الحصول على بدل التميز في الصحة.

يمكن للعاملين في مراكز الرعاية الصحية والمراكز المتخصصة الحصول على بدل التميز في الصحة.

يمكن للأشخاص العاملين في ديوان المديرية والمناطق الصحية الحصول على بدل التميز في الصحة.

شروط الحصول على بدل التميز في الصحة

قامت الوزارة بإصدار بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى الأشخاص الراغبين في الحصول على بدل التميز في الصحة ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب على الشخص الراغب في الحصول على بدل التميز أن يكون السجل الجنائي الخاص به خالي من أي إدانة أو عقوبات فنية.

يشترط أن يكون الشخص حاصل على تصنيف مهني يمكن تنفيذه.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون قادر على تأدية المهام المطلوبة منه بشكل فعال وبالتالي تحقيق إنتاجية أكبر.

أن يكون الأداء الوظيفي بتقدير امتياز في السنتين الأخيرتين.

يشترط أن يكون الأطباء حاصلين على شهادات الامتيازات في السريرية الإكلينيكية.

أن يكون المتقدم قد أكتمل فترة العمل لمدة سنتين وكان محافظًا على أدائه الوظيفي.

على الشخص المتقدم أن يكون مشارك في الأعمال التطوعية والمنتديات الطبية.

في الختام، نكون قد تمكنا من عرض كيفية معرفة استحقاق بدل التميز والشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى الشخص للحصول عليها، وقد أعلنت الوزارة عن تقديم هذه الخدمة من أجل مساعدة المواطنين.