نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انعقاده اليوم .. مجلس الشورى يقدم حلول في السنة الأولى من جلسته التاسعة في المقال التالي

كتب محمد سعد – انعقد اليوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر لهذا العام، اجتماع مجلس الشورى التاسع للسنة الأولى من الدورة التاسعة، وأقيمت الحلسة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس. وجاء في نهاية الجلسة أن مجلس الشورى يقدم حلول بخصوص التأمين الصحي الوطني، والتنمية الزراعية والتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري لضمان سلامة المواطنين، والعديد من الأمور الهامة التي تخص المملكة.

مجلس الشورى يقدم حلول بخصوص صندوق التنمية الزراعية

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بإيجاد حلول لزيادة موارده المالية، بأساليب مختلفة ومتنوعة وحديثة، من خلال التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المختصة. ودراسة تحويل بعض مراكزه وفروعه إلى مراكز رقمية.

الشورى يقدم حلولاً بخصوص أجهزة التحكم المروري

دعا مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة لإطلاق حملات توعوية وإعلامية شاملة بخصوص السلامة المرورية. حيث طالب المركز الوطني لسلامة النقل بوضع الخطط للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري لضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

من جهة أخرى مجلس الشورى يقدم حلول داعمة للسياحة الريفية. حيث طالب صندوق التنمية السياحية لدعم قطاع السياحة الريفي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسياحة، إضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم له. كما الصندوق إلى اختصار رحلة التمويل وخفض سعر فائدة القروض من أجل دعم التنمية السياحية.

بعض الحلول بخصوص القطاع الصحي والتعليمي

شدد مجلس الشورى في اجتماعه اليوم للحصول على البيانات الصحية من قبل مركز التأمين الصحي للتمكن من القيام بمهامه، وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ودعاه للتعاون مع القطاعات الصحية لصالح الجهات الحكومية والتنسيق معها بخصوص الخدمات والمنافع الصحية، والتركيز على زيادة التغطية التأمينية وشموليتها، لتغطي أكبر عدد من المستفيدين للوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، بما يوفر الجودة والكفاءة والتميز.

ومن جهة أخرى بخصوص الشأن التعليمي، أشار عضو الشورى الدكتور بندر البقمي إلى أهمية أن تتميز جامعة جازان عن الجامعات الأخرى بالاهتمام في مجالات الاستدامة البيئية، بما في ذلك دراسة انشائها كلية للزراعة والموارد الطبيعية بها لضم العديد من الطلبة.