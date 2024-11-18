كاش أو بالتقسيط .. أقوى عرض على هاتف هواوي بيورا 70 ألترا Huawei Pura 70 ultra من جرير السعودية بإمكانيات ممتازة وسعر رائع

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر هاتف هواوي بيورا 70 ألترا من أقوى اصدارات الشركة وهو مميز بشاشة LTPO OLED بدقة عالية مع بطارية ذات سعة كبيرة ومعالج ممتاز، وقد وضعت مكتبة جرير السعودية مجموعة من العروض على الأجهزة الذكية من بينها عرض على هاتف Huawei Pura 70 ultra بنسبة خصم عالية، تعرف في هذا المقال على مميزات الهاتف ومواصفاته وسعره في مكتبة جرير.

أطلقت هواوي هاتفها هواوي بيورا 70 ألترا بإمكانيات غير مسبوقة، وتشمل أهم مواصفات الهاتف ما يلي:

الشاشة نوع الشاشة LTPO OLED.

معدل التحديث 120 هرتز.

الدقة 1260 × 2844 بكسل.

شاشة الهاتف مسطحة بدون حواف.

مقاس الشاشة 6.8 إنش. المعالج والذاكرة والتخزين نوع المعالج HiSilicon Kirin 9010 ثماني النواة.

مساحة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت و1 تيرا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجا رام. الكاميرا والتصوير الكاميرا الخلفية ثلاثية ودقتها هي: الكاميرا الأولى ذات دقة 50 ميجا بيكسل. دقة الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 40 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل. البطارية والشحن سعة البطارية 5200 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

تدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. المستشعرات مقياس التسارع.

مستشعر الطيف اللوني.

البوصلة.

الجيروسكوب.

مستشعر القرب.

مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة. الألوان أسود.

بني.

أخضر.

أزرق.

مميزات هواوي بيورا 70 ألترا

بالإضافة إلى المواصفات السابقة يتميز الهاتف أيضا بما يلي:

يعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Kirin 9010 يمنحه أداء ممتاز.

الجهاز مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة IP68.

تم تصميم الجهاز من خامات قوية مما يساعد على حمايته من الكسر بسهولة.

تحتوي الشاشة على طبقة من الحماية تحميه من الكسر والصدمات.

تصل مساحة ذاكرة التخزين الداخلية إلى 512 جيجا بايت.

يعمل الهاتف ببطارية عملاقة تصل إلى 5200 ملي أمبير.

تدعم البطارية ميزة الشحن السريع والشحن العكسي.

سعر هاتف Huawei Pura 70 ultra

يباع هاتف هواوي بيورا 70 ألترا في مكتبة جرير السعودية وجميع فروعها بسعر 3,651.3 ريال سعودي بدلا من 4,520.86 ريال سعودي مع إمكانية الحصول على هدايا بقيمة 1899 ريال سعودي ويمكن تقسيط سعر الهاتف خلال 36 شهر ويكون قيمة القسط 168.97 ريال سعودي.