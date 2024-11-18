نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتلك هاتف أحلامك .. خصم 900 ريال على هاتف ايفون 15 برو ماكس IPhone 15 Pro max من جرير السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر هاتف ايفون 15 برو ماكس من أقوى هواتف أبل حيث يتميز لمواصفات وإمكانيات رائعة، ولذلك السبب يرغب عدد كبير من الأشخاص في اقتناء الهاتف، واعتادت مكتبة جرير السعودية علل وضع العديد من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة التي تقوم بشرائها ومن بينها أجهزة آبل، ولذلك أعلنت عن عرض رائع على هاتف IPhone 15 Pro max مع نسبة خصم مرتفعة، تعرف فى هذا المقال على مواصفات ومميزات الهاتف والسعر.

زودت أبل هاتف ايفون 15 برو ماكس بالعديد من الإمكانيات الرابعة لتقديم تجربة استخدام ممتازة، وتشمل المواصفات التي تتوفر في هذا الجهاز ما يلي:

التصميم والأبعاد الخامات المستخدمة في تصميم الهاتف من الزجاج بالإضافة إلى إطار من معدن التيتانيوم.

وزن الهاتف 221 جرام.

الأبعاد 159.9×76.7×8.3 ملم. الشاشة شكل الشاشة Dynamic Island في المنتصف.

النوع LTPO Super Retina XDR OLED.

المساحة 6.7 إنش.

الدقة 1290×2796 بكسل.

معدل التحديث 120 هرتز.

تتضمن الشاشة طبقة حماية من نوع Ceramic Shield glass.

السطوع 2000 شمعة. البطارية سعة البطارية 4422 ملي أمبير.

تدعم بطارية الهاتف ميزة الشحن السريع بقدرة 20 واط.

دعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. الكاميرا والتصوير الكاميرا الخلفية ثلاثية ودقة العدسات على الترتيب هي: تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل. دقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل. تأتي الثالثة المخصصة للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل. تأتي كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

المعالج والأداء نوع المعالج A17 Pro.

نوع المعالج الرسومي Apple GPU 6-core. الذاكرة والتخزين مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 512 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت. نظام التشغيل نظام iOS 17.

مميزات هاتف ايفون 15 برو ماكس

تأتي السماعات الخارجية بيوت عالي ستيريو.

يمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية بإدخال كارت ميموري.

خامات تصميم الهاتف قوية مما يحميه من الكسر.

يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر بعد غمره لمدة نصف ساعة.

سعر هاتف IPhone 15 Pro max

وضعت جرير عرض مميز عند شراء هاتف ايفون 15 برو ماكس من أي من فروعها؛ حيث يمكن شراء الجهاز بمساحة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 5,042.61 ريال سعودي بدلا من 5,825.21 ريال وبخصم 900 ريال سعودي عن سعره الأصلي عند شرائه بدون الخصم.