امتلك هاتف أحلامك .. خصم 900 ريال على هاتف ايفون 15 برو ماكس IPhone 15 Pro max من جرير السعودية
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كتب محمد سعد – يعتبر هاتف ايفون 15 برو ماكس من أقوى هواتف أبل حيث يتميز لمواصفات وإمكانيات رائعة، ولذلك السبب يرغب عدد كبير من الأشخاص في اقتناء الهاتف، واعتادت مكتبة جرير السعودية علل وضع العديد من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة التي تقوم بشرائها ومن بينها أجهزة آبل، ولذلك أعلنت عن عرض رائع على هاتف IPhone 15 Pro max مع نسبة خصم مرتفعة، تعرف فى هذا المقال على مواصفات ومميزات الهاتف والسعر.
زودت أبل هاتف ايفون 15 برو ماكس بالعديد من الإمكانيات الرابعة لتقديم تجربة استخدام ممتازة، وتشمل المواصفات التي تتوفر في هذا الجهاز ما يلي:
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|البطارية
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|الكاميرا والتصوير
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|المعالج والأداء
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|الذاكرة والتخزين
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|نظام التشغيل
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مميزات هاتف ايفون 15 برو ماكس
- تأتي السماعات الخارجية بيوت عالي ستيريو.
- يمكن زيادة مساحة التخزين الداخلية بإدخال كارت ميموري.
- خامات تصميم الهاتف قوية مما يحميه من الكسر.
- يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر بعد غمره لمدة نصف ساعة.
سعر هاتف IPhone 15 Pro max
وضعت جرير عرض مميز عند شراء هاتف ايفون 15 برو ماكس من أي من فروعها؛ حيث يمكن شراء الجهاز بمساحة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 5,042.61 ريال سعودي بدلا من 5,825.21 ريال وبخصم 900 ريال سعودي عن سعره الأصلي عند شرائه بدون الخصم.