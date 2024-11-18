شكرا لاهتمامكم بخبر عن أول ما تشوفه هتشتريه .. مواصفات سامسونج الجديد Samsung Galaxy A73 5G تذهل المنافسين وسعرها خيالي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يدخل Samsung Galaxy A73 5G إلى عالم الهواتف الذكية بقوة، ليثبت نفسه كواحد من أبرز الخيارات في فئته السعرية، حيث تم تصميم هذا الموبايل الرهيب بعناية لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة وخاصة محبي هواتف سامسونج وينتظرون كل طراز جديد منها في السوق أول بأول، ويجمع بين أحدث التقنيات ومواصفات عالية الأداء، وسنقوم في هذا المقال بتحليل مفصل لكل جانب من جوانب هذا الهاتف، من شاشته الساطعة إلى كاميراته المتعددة الاستخدامات، وصولًا إلى أدائه السلس، وذلك لنضع بين يديك كل المواصفات التي تبين لك هل يستحق الشراء أم لا.

تخيل أن لديك جيبًا مليئًا بالتقنيات الحديثة، هذا هو ما يقدمه لك Samsung Galaxy A73 5G سواء كنت من عشاق التصوير، أو من مدمني الألعاب، أو من المهتمين بمشاهدة الفيديوهات، فإن هذا الهاتف هو رفيقك المثالي، حيث لديه كاميرا قوية خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى تصميمه الأنيق ومقاومته للماء والغبار تجعله جاهزًا لأي مغامرة، فضلاً عن ألوانه الأربعة المتاحة والمميزة وهم الرمادي، الأخضر النعناعي، والأبيض، وهناك العديد من المواصفات الأخرى التي سنوضحها في جدول من هذه المقالة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G

يقدم لك هذا الموبايل كل ما تحتاجه وأكثر كما أشارنا آنفاً سواء كنت من محبي الألعاب أو التصوير، وإليكم الجدول التالي ليوضح:

المواصفات التفاصيل الشاشة شاشة Super AMOLED Plus 6.7 إنش بدقة Full HD+ مع ألوان زاهية وتباين عالٍ. المعالج معالج Snapdragon 778G يقدم أداء ممتاز في المهام اليومية والألعاب المتوسطة. الذاكرة والتخزين 128GB مع 6/8GB RAM أو 256GB مع 8GB RAM، يدعم بطاقة microSD. الكاميرا كاميرا خلفية رباعية 108MP + 12MP + 5MP ماكرو + 5MP استشعار العمق. كاميرا أمامية 32MP. البطارية بطارية 5000 مللي أمبير تدعم استخدام يومي طويل، ولكن سرعة الشحن معتدلة. نظام التشغيل نظام Android 12 مع واجهة One UI 4.1 من سامسونج.

سعر هاتف Samsung Galaxy A73 5G

يأتي Samsung Galaxy A73 5G بأسعار تنافسية في السوق المصري 2024، حيث بلغ سعر النسخة التي تحتوي على 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية حوالي 18500 جنيه مصري، أما النسخة الأعلى بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، فهي متاحة بسعر 19500 جنيه مصري، ومع هذه الأسعار يقدم الهاتف قيمة ممتازة مقارنة بما يقدمه من مواصفات متطورة وتجربة استخدام رائعة.