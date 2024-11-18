أهم ماتش النهارده .. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2025

عدن – كتب محمد سعد – يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو اليوم، بكل سهولة، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب ليسوتو مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستستضيفها المغرب، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فيما يمكنك متابعة بث مباشر مباراة المغرب وليسوتو من خلال قناة beIN Sports HD 3.

مباراة المغرب وليسوتو اليوم

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورت مسؤولية النقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيتم نقل مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير متابعة اللقاء من خلال القناة الرياضية الأرضية، لمشاهدة المباراة مباشرة، يشترط الاشتراك في خدمات بي إن كونكت أو TOD، اللتين تقدمان محتوى الشبكة القطرية الحصري بجودة عالية.

موقف المغرب من التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025

حقق منتخب المغرب الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن، محققًا 15 نقطة ليحافظ على صدارة مجموعته دون أي خسارة، يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات ليسوتو، الجابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعتبر المباريات الحالية في هذه المجموعة غير حاسمة بعد تأهل المنتخب المغربي بصفته المتصدر والمستضيف للبطولة، بينما تأهل منتخب الجابون في المركز الثاني.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة ليسوتو في تصفيات أفريقيا 2025

التشكيل الأساسية لمنتخب المغرب في المباراة كالتالي:

في حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: آدم أزنو، نصير مزراوي، آدم ماسينا، نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إسماعيل الصيباري، يوسف النصيري (أو سفيان رحيمي)، إبراهيم دياز.

من المتوقع أن يتواجد يحيى عطية الله، ظهير أيسر النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء خلال هذه المباراة.

تشكيل ليسوتو ضد المغرب في تصفيات كأس أفريقيا 2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب ليسلي نوتشي مباراة منتخب ليسوتو ضد المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالتشكيلة التالية: