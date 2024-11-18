نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يترقب عدد كبير من جماهير الأخضر السعودي في الوطن العربي، الإعلان عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا، والتي تجمع بين المنتخبين في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامين من الآن، وتحديد خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو من عام 2026.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا

وينتظر المنتخب السعودي تحدي صعب أمام منتخب إندونيسيا، في المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على منتخب إندونيسيا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من مرحلة التصفيات، والتي تضم أيضًا منتخبات اليابان، أستراليا، الصين والبحرين.

كما تحدد موعد مباراة السعودية وإندونيسيا، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب “غيلورا بونغ كارنو” مساء يوم غدًا الثلاثاء.

أيضا تقرر انطلاق صافرة بداية أحداث ومجريات هذا اللقاء، مباشرة من خلال المواعيد الرسمية الآتية:

2:00 ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين.

3:00 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

4:00 عصرًا بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا

وهناك عدد من القنوات التي أعلنت حصولها على حقوق بث ونقل مباراة السعودية وإندونيسيا، داخل جميع أنحاء دول الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتأتي قناة “beIN Sports HD1” القطرية، في مقدمة القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

كذلك سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الأخضر السعودي أمام إندونيسيا، وذلك عن طريق قناة “SSC Sport HD1” الرياضية.

ترتيب مجموعة السعودية قبل مباريات الجولة السادسة

ويعتلي المنتخب الياباتي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى المونديال، بعدما حصد 13 نقطة خلال خمسة مواجهات.

بينما يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السعودي الذي يمتلك نفس عدد الرصيد من النقاط.

أخيرا.. جاء منتخب الصين في المركز الرابع برصيد 6 نقاط أيضًا، ومتأخرًا عن الأخضر السعودي بفارق الأهداف.

بالمقابل يحتل منتخب البحرين المركز الخامس برصيد خمسة نقاط، ويتزيل منتخب إندونيسيا قائمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.