ولا أجدعها حلواني .. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية هتعجب كل اللي في يأكلها

عدن – كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية التي تعد من أفضل أنواع الكيكات التي يحب تناولها الكثير من الأفراد وخاصة الصغار وهذا لاحتوائها على صوص الشوكولاتة اللذيذ الشهي، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية بالإضافة إلى المقادير المطلوبة لتحضيرها.

مكونات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية

حتى يتم تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية فاته لابد من توفير المكونات التالية: