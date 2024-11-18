ولا أجدعها حلواني .. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية هتعجب كل اللي في يأكلها

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عدن – كتب محمد سعد – يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية التي تعد من أفضل أنواع الكيكات التي يحب تناولها الكثير من الأفراد وخاصة الصغار وهذا لاحتوائها على صوص الشوكولاتة اللذيذ الشهي، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية بالإضافة إلى المقادير المطلوبة لتحضيرها.
مكونات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية
حتى يتم تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة الطرية فاته لابد من توفير المكونات التالية:
- 2 كوب من الدقيق.
- ثلاث أرباع كوب من السكر.
- ثلاث أرباع كوب من بودرة كاكاو.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- رشة ملح.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب زيت نباتي.
- عدد 2 بيضة كبيرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا
مكونات الصوص
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من بودرة الكاكاو.
- ربع كوب من الحليب.
خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة
إن خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة تتمثل في الآتي:
- يتم خلط جميع المكونات الجافة والتي تتمثل في كل من الدقيق والسكر الكاكاو البيكنج بودر البيكنج صودا والملح في وعاء عميق حتى يتم التجانس.
- يتم خفق كل من البيض، الزيت، الفانيليا، والحليب في اناء اخر حتى يتجانسوا.
- يسكب الخليط على المكونات الجافة مع الخفق بشكل جيد حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.
- يتم سكب الخليط في قالب مدهون بمادة دهنية ومبطن بالدقيق.
- يدخل القالب الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة.
- تخرج الكيكة من الفرن عند النضج ويصب عليها صوص الشوكولاتة الذي يتم تحضيره من خلال وضع الزبدة، السكر، الحليب والكاكاو في قدر صغير على النار مع التقليب حتى يذوب السكر والزبدة ويتجانس الخليط.
- تترك الكيكة حتى تبرد ومن ثم القيام بتقطيعها وتقديمها في أطباق التقديم.
- كما يمكن تزيينها بوضع المكسرات عليها.
نصائح لنجاح الكيكة
حتى يتم الحصول على كيكة ناجحة فانة لابد من أخذ هذه النصائح في عين الاعتبار:
- استخدام دقيق فاخر.
- عدم فتح الفرن قبل التأكد من مرور وقت كافي على الكيكة بداخله حتى لا تهبط الكيكة.
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