نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في مكون واحد فقط والطعم لا يقاوم … طريقة عمل الحواوشي على أصوله بأسهل طريقة في المقال التالي

كتب محمد سعد – طريقة عمل الحواوشي واحدة من الطرق التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت، حيث يعتبر الحواوشي واحداً من الأكلات الأكثر شهرة وشعبية في مصر، ولا سيما العديد من البلدان العربية، بالإضافة إلى كونه ذو شهرة واسعة، إلا أن رغيف الحواوشي يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الضرورية للجسم، بفضل احتواءه على العديد من العناصر والمكونات، ولتحضير أسهل رغيف حواوشي ما عليك سوى معرفة أسرار المطاعم الشهيرة، والتي تجعلها العديد من النساء، والتي يمكنك تجربتها وتقديمها لأفراد أسرتك بهذه الطريقة

طريقة عمل الحواوشي في البيت بطريقة سهلة

يتكون الحواوشي بشكل عام من اللحم داخل رغيف من الخبز، ومن ثم يتم طهيه في الفرن، وتختلف طرق عمل الحواوشي من مكان لآخر، ولكن طريقة تحضيره بشكل عام سهلة وبسيطة، وقبل التحضير قومي بإحضار هذه المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم ( أخبري الجزار بأنه للحواوشي ).

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

عدد 3 حبات من الطماطم مبشورة.

عدد 2 فصوص ثوم مفروم ناعم.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

عدد 2 ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

فلفل حار مفروم وناعم ( حسب الرغبة ).

ربع كوب من زيت الزيتون.

عيش بلدي.

طريقة تحضير الحواوشي

بعد معرفة كافة المكونات والمقادير، تبقت فقط خطوات عمل الحواوشي، وهي على النحو التالي:

قومي ببشر حبات الطماطم مع مراعاة تصفيتها من الماء بشكل كامل في حال كان الخبز المستخدم رقيق.

في وعاء عميق ضعي اللحمة المفرومة مع البصل والثوم المفروم مع التقليب.

قومي بإضافة بشر الطماطم على اللحم واستمري بالتقليب حتى تمام التجانس.

قومي بإضافة بهارات اللحم، القرفة، الملح، والفلفل الأسود واستمري بالتقليب.

قومي بإضافة دبس الرمان ومفروم البقدونس مع التقليب المستمر مرة أخرى.

يمكنك إضافة ملعقة من الطحينة ( حسب الرغبة ).

قومي بفتح الخبز وضعي به حشوة الحواوشي التي تم صنعها.

ادهني الخبز من كلا الناحيتين بزيت الزيتون.

بعد الانتهاء من حشو الخبز باللحم ضعيهم في صينية الفرن واتركيه لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

حواوشي البيض

لمن لا يحب تناول اللحوم، يمكنك تناول حواوشي البيض، فهو من أسهل وصفات الأطعمة البسيطة، والتي يمكنك عملها في لحظات، ويكون جاهز بأحلى طعم، وأخف مذاق، وهو عن طريق وضع البيض ومعه البصل والخضرة والطماطم في بوله ويتم خلطهم جيدا، ثم إضافتهم في رغيف الخبز، وتقليبهم في المقلاة حتى ينضج البيض، وبالهناء والشفاء.