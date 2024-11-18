نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية وسر في التتبيلة الخطيرة المميزة التي لا تقاوم بطعم احلى من الحاتي في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر وجبات الكفتة المشوية سواء المقدمة مع الخبز أو الأرز من بين ما يفضله الكثير من الناس وبالأخص الأطفال وكثيرا ما تبحث ربات البيوت عن سر الطعم والنكهة المميزة لها، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف على المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أشهى نوع من الكفتة سهل التحضير ويمكن تقديمه على السفرة إلى جانب بعض الأطباق من المقبلات.

طريقة عمل الكفتة المشوية

سر عمل الكفتة المشوية يكون في اختيار الإضافات التي تعطيها أفضل نكهة وهو ما يساعد في عمل تتبيلة مميزة تضاف عليها وتعطيها المذاق المحبب للجميع ويكون بنفس طعم ونكهة الكفتة الجاهزة، ومن خلال المقال نتطرق إلى المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أشهى أنواع الكفتة المميزة الكشوية.

المكونات

1 ك من اللحم المفروم وبه ما يعادل حوالي من 50 إلى 100 جم من الدهون المضافة إليها.

1 ملعقة كبيرة من توابل الكفتة المشوية.

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشورة.

ملعقة من الملح.

1 كوب من البصل المبشور

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

خطوات عمل الكفتة المشوية

كي يتم عمل افضل طبق من الكفتة من الممكن أن تجهزي مكوناتها وخطوات التحضير نتعرف عليه من خلال الاتي:

أولا لا بد من تحضير بولة ملائمة نضع فيها اللحم مع البصل وكمية من التوابل.

يتم خلك تلك المكونات ثم تضاف بقية الإضافات والتوابل مع البقسماط والبقدونس.

استمري في عجن كل المكونات معا بشكل يدوي ومن ثم بعد تجهيز عجينة الكفتة من الممكن أن توضع حتى يتم تشميعها جيدا في داخل الثلاجة.

لا بد من تشميع الكفتة في الثلاجة لفترة مناسبة ومن ثم يتم تشكيلها بسهولة الى أصابع تكون بحجم متقارب ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لحين تسخين الشواية، بعد ذلك توضع أصابع الكفتة حتى تتم تسويتها.