شكرا لاهتمامكم بخبر عن أولادك هيعشقوها … حلوى بدون فرن ولا قلي سهلة في 5 دقائق وطعمها ومذاقها ليس له مثيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – طريقة عمل حلوى بدون فرن ولا قلي، وستقومين بعملها في دقائق و تكون جاهزة، وليستمتع أطفالك بأحلى طعام صحي ولذيذ في أسرع وقت، ولن تأخذ معك سوى دقائق وتكون جاهزة، وسيفرح بها كل عائلتك، ويمكنك أن تصنعيها بالكريمة البيضاء، أو الشيكولاتة، فكما يحب أطفالك قدمي لهم كل الحلويات التي يحبوها، وبأسهل وصفة، ولن تأخذ منك سوى دقائق وتكون جاهزة، للمناسبات، ولأعياد الميلاد، وأيضا في أي وقت، وإليك طريقة عملها بكل سهولة وفي أسرع وقت.

حلوى بدون فرن ولا قلي

هل تحبين تناول الحلوى بدون فرن بطعم لا يقاوم وفي دقائق، وسوف توفر عليك الوقفة في المطبخ، والإرهاق والتعب، وإليك طريقة عملها والمكونات المطلوبة، وسوف تحصلين على أحلى حلوى رائعة وبمكونات كلها أقتصادية في منزلك، ولن تضطري إلى شراءها من الخارج بعد الآن، وستوفرين الكثير من الأموال، وإليك طريقة عملها في أسرع وقت.

مكونات حلوى المانجا بالكنافة

يمكنك أن تصنعي الحلوى بالكريمة أو الشيكولاتة إذا قومتي بإحضار تلك المكونات وهي:

نصف كيلو من الكنافة المثلجة.

كوب كريم شانتيه خام.

كوب لبن مثلج.

ربع كوب سكر بودر.

كوب من الزبدة أو السمن البلدي.

قطع مانجا.

شربات حلويات.

كوب كاكاو خام.

ربع كوب زيت.

كوب حليب.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون فرن ولا قلي

عندما تحضرين الكنافة المثلجة بوضعك لها في الفريزر من وقت سابق، فقومي بأخذها وفركها بيدك، ثم أتبعي تلك الطريقة القادمة، وسوف تحصلين على أفضل وصفة:

اجلبي الكنافة وضعيها في ملعقتين من الزبدة على الموقد في مقلاة، وحمريها يمين ويسار حتى يتغير لونها إلى الذهبي، ثم ضيفي لها ملعقة من السكر البودر.

اجلبي الكريم شانتيه مع الحليب المثلج، وضعيهم في الخلاط واخفقيهم على أعلى سرعة حتى يتكون كريم شانتيه بطعم جيد، ويمكنك أن تضيفي له الشيكولاتة ليتحول إلى كريم شانتيه شيكولاته.

أصنعي صوص الشيكولاتة بوضع كوب شيكولاتة، مع كوب حليب، مع ربع كوب زيت، وربع كوب سكر، وأخفقيهم سويا لتحصلي على أحلى صوص شيكولاتة للحلويات.

في كوب طويل، ضعي في الأسفل طبقة من الكريم شانتيه، ثم طبقة كنافة، ثم طبقة مانجو، واستمري في عمل الطبقات بهذا الشكل.

في كوب أخر، استبدلي الكريم شانتيه بصوص الشيكولاتة، وضعي طبقة من الكنافة وطبقة مانجو والكريم شانتيه شيكولاتة، وهكذا حتى تتخلصين منها.

سيكون عندك أكواب بأشكال مختلفة وبطعم لا يقاوم، وبالهناء والشفاء.

هرم الكنافة بالنوتيلا

يمكنك عمل هرم الكنافة بالنوتيلا، وهذا عن طريق وضع الكنافة كما تم عملها بالسمن، وتوضع في مثلث يمكنك شراءه، أو يمكنك عمله عن طريق الأطباق، وتضع الكنافة بداخله، ثم تقوم بحشوها بالنوتيلا والمكونات التي تحبها، ثم تغلقها بالكنافة المقرمشة، وهكذا تصبح جاهزة لتناولها بأحلى مذاق وطعم رائع.