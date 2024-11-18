لقمة القاضي وسر نجاح العجينة تطلع مفرغة من جوة ومقرمشة من برة مستحيل تفشل معك

عدن – كتب محمد سعد – لقمة القاضي أو ما يعرف أيضا بالعوامة هي واحدة من أشهر الحلويات العربية التقليدية ولها مكانة خاصة في قلوب الكثيرين، تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة ولكنها تحضر بطريقة تجعله مغرية ولذيذة جدا، تقدم لقمة القاضي عادة في المناسبات والأعياد وتتميز بقوامها الهش والمقرمش مع قلب رطب.

لقمة القاضي

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الماء الدافئ.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

رشه ملح.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت نباتي غزير للقلي.

للشيرة (القطر):

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا.

طريقة عمل لقمة القاضي