لقمة القاضي وسر نجاح العجينة تطلع مفرغة من جوة ومقرمشة من برة مستحيل تفشل معك

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عدن – كتب محمد سعد – لقمة القاضي أو ما يعرف أيضا بالعوامة هي واحدة من أشهر الحلويات العربية التقليدية ولها مكانة خاصة في قلوب الكثيرين، تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة ولكنها تحضر بطريقة تجعله مغرية ولذيذة جدا، تقدم لقمة القاضي عادة في المناسبات والأعياد وتتميز بقوامها الهش والمقرمش مع قلب رطب.
لقمة القاضي
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 1 كوب من الماء الدافئ.
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- رشه ملح.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت نباتي غزير للقلي.
للشيرة (القطر):
- 2 كوب من السكر.
- 1 كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونه.
- 1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا.
طريقة عمل لقمة القاضي
- في وعاء عميق يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.
- يفضل أن يستخدم الدقيق المنخول للحصول على قوام ناعم.
- تضاف كمية الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة حتى تتجانس المكونات وتشكل عجينة لينة.
- يعجن الخليط يدوي لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تحصل على عجينة ناعمة ومطاطية.
- إذا كانت العجينة لزجة يمكن إضافة القليل من الدقيق.
- تغطى العجينة بقطعة قماش نظيفة وتركت في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
- في قدر على نار متوسطة يضاف الماء والسكر مع التحريك حتى يذوب السكر تماما.
- بمجرد أن يغلي الخليط تضاف عصير ألليمونه يساعد ذلك على منع تبلور السكر.
- يمكن إضافة ماء الورد أو الفانيليا لمنح الشيرة نكهة إضافية.
- يترك المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يغلظ قليلا.
- ترفع الشيرة عن النار وتترك لتبرد.
- في قدر عميق يسخن الزيت على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة حرارة مرتفعة.
- باستخدام ملعقة صغيرة أو بيد مبللة تؤخذ كميات صغيرة من العجينة وتشكل ككرات صغيرة.
تقلى الكرات في الزيت الساخن وتحريكها بلطف حتى يصبح لونها ذهبي من جميع الجهات.
- يجب التأكد من عدم وضع عدد كبير من الكرات في الزيت في آن واحد حتى تنضج بشكل متساوي.
- ترفع الحلوى من الزيت وتُوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- بعد قلي جميع الكرات يغمر كل منها في الشيرة الباردة وهو لا يزال دافئ.
- يمكن تقديمها مباشرة أو تركها لبضع دقائق في الشيرة لتشرب النكهة بشكل أفضل.
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