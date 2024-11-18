شكرا لاهتمامكم بخبر عن دفا وطاقة في الشتاء … طريقة عمل مشروب السحلب على أصوله بطعم وقوام مظبوط على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر السحلب من المشروبات الساخنة المحبوبة في العديد من البلدان العربية، وخاصة في أيام الشتاء الباردة ويتميز بقوامه الكثيف وطعمه اللذيذ، مما يجعله مثالي لمنح الجسم شعورًا بالدفء والطاقة وغالبًا ما يتم إضافة مكونات مثل المكسرات وجوز الهند والقرفة لتعزيز نكهته، مما يجعله رائع للتجمعات العائلية أو الجلسات الهادئة وفي هذا المقال، اليكم فوائد السحلب وكيفية تحضيره في المنزل للاستمتاع به.

مكونات وطرق تحضير السحلب

لإعداد مشروب السحلب التقليدي ستحتاج إلى المكونات التالية:

4 كوب من الحليب الكامل الدسم

3 ملاعق كبيرة من مسحوق السحلب (يمكن استخدام نشا الذرة كبديل)

4 ملاعق كبيرة من السكر (أو حسب الذوق)

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

مكسرات متنوعة للتزيين (مثل الجوز أو الفستق)

جوز الهند المبشور (اختياري)

رشة من القرفة المطحونة للتزيين

خطوات تحضير السحلب في المنزل

في وعاء صغير اخلطي مسحوق السحلب مع السكر جيدًا لضمان توزيعه بشكل متساوٍي أضيفي كمية صغيرة من الحليب البارد إلى الخليط وقلبي حتى تذوب المكونات وتتكون لديك مزيج ناعم في قدر كبير سخني الحليب على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان، مع التحريك المستمر لتجنب التصاق الحليب أضيفي مزيج السحلب والسكر إلى الحليب الساخن مع الاستمرار في التحريك استمري في التحريك لمدة 5-7 دقائق حتى يثخن الخليط ويصبح بقوام كريمي ويمكنك إضافة ماء الزهر أو ماء الورد للحصول على نكهة مميزة. ثم ارفعي القدر عن النار واسكبي السحلب في أكواب التقديم وزيني السحلب برشة من القرفة المطحونة وأضيفي المكسرات وجوز الهند حسب الرغبة قدمي المشروب ساخنًا واستمتعي بنكهته الغنية ودفئه اللذيذ

فوائد مشروب السحلب

يعتبر السحلب من المشروبات الغنية بالفوائد حيث يقدم العديد من المزايا الصحية للجسم ومنها: