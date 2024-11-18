أرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالنشا ومكون سري في منزلك ومن أول استخدام هتنبهري بشعرك

عدن – كتب محمد سعد – بمكونات طبيعية طريقة فرد الشعر بالنشا، فأن كل فتاة تحلم بأن يكون شعرها ناعم ومفرود كالحرير، ولذلك تلجأ للبحث عن أفضل وصفة للشعر، وتكون صحية وطبيعية، ولا يوجد لها أي تدخل كيماوي، والنتائج مبهرة، وستجدي نعومة فائقة وجمال لشعرك ليس له مثيل، وإليك الطريقة البسيطة لفرد الشعر بكل سهولة، وبدون أي مكونات كيماوية.

فرد الشعر بالنشا بأرخص كيراتين

باستخدام النشا ستجدين شعرك أصبح ناعم كالحرير، ولا يوجد بهذه الطريقة أي أضرار، بل بالعكس تزيد من قوة الشعر، وتحافظ عليه من العوامل المؤثرة به، ويمكنك استخدام تلك الوصفة بكل سهولة لتحصلي على شعر صحي وبدون تجاعيد، وإليك طريقة عمل الوصفة والمكونات المطلوبة.

مكونات فرد الشعر

حضري هذه المكونات البسيطة، وستقومين بعمل أقوى وأرخص كيراتين طبيعي باستخدام مكونات غير مكلفة، وموجودة في مطبخك، والمكونات هي:

ربع كوب بذور الكتان.

نصف كوب نشا.

كوب ماء.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر

أتبعي تلك الخطوات القادمة وسوف تحصلين على أفضل خلطة لتنعيم الشعر، وهي تعد أرخص كيراتين لشعرك بطريقة طبيعية وغير مكلفة نهائيا، ومن أول استخدام ستلاحظي الفرق الكبير في خصلات شعرك:

ستقومين في البداية بغسل شعرك لإزالة أي رواسب به، وأي دهون للشعر. قومي بفرد شعرك في الهواء حتى يجف بدون استخدام أي مجفف حراري، حيث أن الحرارة تضعف الشعر. أجلبي بذور الكتان وضعيها مع كوب ماء في قدر على الموقد، واتركيه حتى الغليان، ويكون ثقيل. قومي بتصفيته من البذور، واتركيه جانبا حتى يهدأ ويصلح استخدامه مع النشا. قومي بوضع النشا في ملعقتين ماء حتى يكون قوامه ثقيل، وضعيه على سائل بذور الكتان. امزجي المكونات جيدا، وبعد ذلك يتم وضعهم على الشعر مع التمشيط المستمر، ويفضل أن يكون المشط خشبي. اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ولا تتخطى ساعتين. أغسلي شعرك بعدها بالغسول الخاص بالشعر، واستخدمي زبدة الشيا لتنعيم الشعر. يفضل استخدام تلك الوصفة مرة واحدة كل شهر، حتى تستمتعي بأفضل وصفة لتنعيم وفرد الشعر بدون أي تكلفة، ووصفة آمنة تماما على الشعر.

نصائح للعناية بالشعر وعدم تساقطه

إذا كنت تريدين أن تحصلي على شعر جيد، وخالي من التقصف والتساقط، فإليك النصائح الهامة للعناية بالشعر، وهي كالتالي: