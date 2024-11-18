نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحليب والموز واعملي أحلى وألذ الحلويات الإيطالية بدون فرن في 10 دقائق في المقال التالي

كتب محمد سعد – طريقة عمل حلوى إيطالية بالحليب والموز، إحدى الحلويات الرائعة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى فرن بل يتم التحضير خلال بضع دقائق في المقلاة باستخدام أبسط المكونات، تتميز هذه الحلوى بأنها وصفة حلويات جديدة غير تقليدية، كما تتميز بأنها على عكس الحلويات الأخرى يمكن التحكم في نسبة السكر، كما تحتوي على عناصر غذائية كثيرة منها كمية كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم الموجود في الموز، فضلاً عن الألياف الغذائية وعناصر أخرى مفيدة للجسم، لذلك فهي خفيفة جداً يمكن تناولها في أي وقت على مدار اليوم بجانب المشروب المفضل لكم.

مقادير حلوى الحليب والموز

هذه الوصفة إحدى الوصفات الشهيرة بإيطاليا، تتميز بخفة المذاق الخيالي الذي يأخذ من يتذوقه لعالم ملئ من السعادة، إذاً ليست الشوكولاتة فقط التي تعمل على تحسين المزاج بل عدة حلويات أخرى تحسن من الحالة المزاجية بمجرد تناولها، وذلك باستخدام مكونات بسيطة كالتالي:

3 ثمرات موز كبر الحجم.

25 جرام زبدة.

70 جرام سكر.

700 مل حليب طازج كامل الدسم.

القليل من الماء للكراميل

70 مل ماء + 30 جرام من الجيلاتين البودرة.

150 جرام سكر للكراميل.

طريقة عمل حلى الحليب والموز

ملحوظة في حالة عدم توفر الجيلاتين، فيمكن استعمال ملعقتين من النشا، ويتم رفع المزج على النار حتى يتجانس، فهذا يحل محل الجيلاتين.