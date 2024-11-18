شكرا لاهتمامكم بخبر عن التأمينات الاجتماعية تنفي تبكير صرف رواتب التقاعد لديسمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في الآونة الأخيرة، تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء حول تقديم موعد صرف رواتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024م في المملكة العربية السعودية

أثارت هذه الأنباء موجة من الجدل والتساؤلات بين المتقاعدين الذين حرصوا على التحقق من صحة هذه المعلومات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارعت للرد على هذه الأنباء، مؤكدة أنها لا تمت للحقيقة بصلة وأنها مجرد شائعات تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين.

أعلنت المؤسسة أن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين ستبقى كما هي معتمدة دون تغيير، حيث سيتم الصرف في يوم الأحد الموافق للأول من ديسمبر 2024م، والموافق 29 جمادي الأولى 1446هـ.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

لتسهيل عملية الاستعلام عن رواتب التقاعد، قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دليلاً يمكن للمستفيدين اتباعه بكل يسر وسهولة:

زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول: يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية: انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الشاشة.

استعلام عن المعاش: من القائمة، اختر خيار استعلام عن المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة للتحقق من حالة راتبك.

تأكيد الاستعلام: بعد إدخال البيانات، انقر على زر الاستعلام وانتظر ظهور المعلومات على الشاشة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمتقاعدين التحقق بسهولة من وضع رواتبهم التقاعدية والتأكد من عدم وجود أي تغييرات غير متوقعة في مواعيد الصرف.