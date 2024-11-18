شكرا لاهتمامكم بخبر عن الكشف عن مواعيد الإجازات الدراسية المتبقية للعام 1446 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – اختتم طلاب المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق لـ7 نوفمبر 2024، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1446، وانطلقوا في عطلتهم الخريفية التي ستستمر لمدة عشرة أيام.

ستكون هذه الفترة فرصة للطلاب للراحة وإعادة شحن طاقاتهم قبل العودة إلى مقاعد الدراسة بتاريخ 17 نوفمبر 2024، لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للتقويم الدراسي الرسمي.

وفقاً لإعلانات وزارة التعليم السعودية، فإن العام الدراسي 1446 يتضمن عدة إجازات رئيسية تأتي في أوقات محورية لمنح الطلاب والمعلمين أقصى استفادة من الراحة والتجديد.

إجازة الخريف: تبدأ بتاريخ 8 نوفمبر 2024.

الفصل الدراسي الثاني: يبدأ في 17 نوفمبر 2024.

إجازات نهاية الأسبوع المطولة: تتضمن الأولى في 11 و12 ديسمبر 2024.

إجازة منتصف العام: من 3 يناير 2025 إلى 11 يناير 2025.

بداية الدراسة بعد منتصف العام: 12 يناير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: 20 فبراير 2025.

إجازة يوم التأسيس: 23 فبراير 2025.

إجازة الشتاء: تبدأ في 24 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثالث: 2 مارس 2025.

إجازة عيد الفطر: تبدأ في 20 مارس 2025.

الإجازات المطولة

شهد العام الدراسي 1446 تقديم نظام الإجازات المطولة التي تأتي بعد كل فصل دراسي وتستمر لمدة 10 أيام.

تهدف هذه الإجازات إلى تعزيز راحة الطلاب وتحسين جودة التعليم، حيث تمنح الطلاب فترات راحة منتظمة تساعدهم على استعادة تركيزهم وزيادة كفاءتهم الدراسية.