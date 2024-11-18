فتح باب التسجيل في برنامج "مدقق المياه" لتأهيل الخبرات السعودية

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت الهيئة السعودية للمياه برنامج “مدقق المياه” التدريبي في أكاديمية المياه بالجبيل، وذلك بهدف دعم الكوادر الوطنية وتمكينها في سوق العمل، حسب ما أعلنت الهيئة مؤخراً.

البرنامج يستمر لمدة خمسة أسابيع، تشمل ثلاثة أسابيع من التدريب العملي والنظري في أكاديمية المياه، وأسبوعين من التدريب على رأس العمل مع شركات رائدة في الكشف عن التسربات، كما يتم تقديم البرنامج دورياً بحيث يتاح لدفعات متعددة الاستفادة منه.

المزايا الرئيسية للبرنامج

الحصول على شهادة معتمدة: المشاركون في البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في مجال تدقيق المياه. تأهيل لسوق العمل: البرنامج يقدم فرصاً للتأهيل والعمل الحر، خصوصاً في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية. توفير سكن للمشاركين: يوفر البرنامج إقامة مجانية للمتدربين خلال فترة التدريب.

كجزء من البرنامج، يستخدم المدققون منصة “كشف”، وهي تطبيق إلكتروني يسهل على المستفيدين اختيار مقدمي الخدمات المؤهلين لكشف التسربات بكفاءة وسهولة.

كيفية التقديم

التقديم متاح الآن ويمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل من خلال الرابط المخصص الموجود على الموقع الإلكتروني لأكاديمية المياه.

فترة التقديم تبدأ من اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.