نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزرق يكذب كعادته .. الدبيخي يحذر الاتحاد بعد ظهور نيفيز بالعكاز في المقال التالي

كتب محمد سعد – ظهر النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي، بالعكاز أثناء جلسة تدريبية لفريقه.

تعرض نيفيز لإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه أمام نادي العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وأشارت التقارير الطبية إلى أن غيابه عن الملاعب سيستمر حتى شهر يناير.

وصل نيفيز إلى ملعب التدريب مستعيناً بعكاز، وقد رحب به زميله في خط الوسط، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مازحاً إياه بقوله: “لماذا تحمل عكازًا؟ لست بحاجة إليه، لدينا مباراة يوم السبت”.

من ناحية أخرى، تفاعل الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي بطريقة مثيرة للجدل مع المقطع، وعلق قائلاً: “أتمنى ألا يصدق نادي الاتحاد ما ينشره الإعلام الأزرق”.

وأردف قائلاً: “يروج الإعلام الأزرق أن إصابة نيفيز ستستمر حتى يناير وأنه سيغيب عن مواجهة الاتحاد، لكن أنا متأكد بأنه سيعود قبل المباراة بنسبة 500% والأزرق يعرف ذلك لكن هذا أسلوبه”.

واختتم تعليقه بقول: “نعرف حقيقتهم وألاعيبهم”.

شارك نيفيز في ست مباريات مع الزعيم هذا الموسم في الدوري، حيث صنع هدفين ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.