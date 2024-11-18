شكرا لاهتمامكم بخبر عن صار معلن شوايات .. سخرية هلالية من مصير نجم النصر سعد الحارثي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شارك الإعلامي إبراهيم الصالحي المعروف بميولاته الهلالية مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يظهر فيه الحارثي وهو يروج لإعلان تجاري عن “الشوايات”.

وعلق الصالحي على المقطع بقوله: “مرشحهم السابق أصبح يعلن لشوايات”.

أثارت هذه التغريدة غضب جماهير النصر، التي طالبت الحارثي برفع دعوى قضائية ضد الصالحي وضد جماهير الهلال التي سخرت منه.

وقال أحد المعلقين: “يعلن ويترزق الله بالحلال، حتى الحلال تحاربونه”.

مرشحهم السابق صار معلن شوايات 😂😎 . pic.twitter.com/RG5sBgmWFh — ابراهيم الصالحي (@_himo_999) November 17, 2024

يذكر أن سعد الحارثي كان لاعبًا في صفوف النصر لفترة طويلة قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل مفاجئ، كما أنه أعلن قبل عدة أشهر نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر خلفًا للرئيس المستقيل مسلي آل معمر.