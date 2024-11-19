أول تعليق من نواف العقيدي بشأن زواجه من سيدرا بيوتي

عدن – كتب محمد سعد – خرج نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر، بأول تعليق رسمي بشأن الأنباء المتداولة حول زواجه من المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدرا بيوتي.

في الـ48 ساعة الماضية، تناقلت وسائل الإعلام شائعات عديدة تتعلق بارتباط حارس مرمى نادي النصر، نواف العقيدي، بسيدرا بيوتي، وذلك بناءً على متابعته لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، أشار مشعل السفاعي، وكيل أعمال نواف العقيدي، في تعليق رسمي نيابة عنه، أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وأكد المشعل أن نواف العقيدي قد دخل قفص الزواج قبل أكثر من سنة، نافيًا بذلك ما تم تداوله من شائعات.

وكيل اعماله نشر قبل قليل ان الاخبار كاذبة والرجال متزوج pic.twitter.com/OEvstnWFGO — أسماء بلقيس صبري (@AsmaeBelqiss) November 18, 2024

يذكر أن نواف العقيدي، البالغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى نادي النصر في عام 2019 قادمًا من فريق الطائي.