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حرامي اللاعبين .. اتهام لإدارة الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي

حرامي اللاعبين .. اتهام لإدارة الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي
حرامي اللاعبين .. اتهام لإدارة الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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عدن – محمد سعد – أحدث محمد المنجم، رئيس نادي الشباب السعودي، ضجة كبيرة بين جماهير فريقه بتفاصيل جديدة تُكشف لأول مرة عن صفقة انتقال أحد نجوم نادي الهلال.

في تصريح جريء، عبر المنجم عن استيائه من قيمة بيع حسان تمبكتي، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف دفاع الهلال.

ظهر المنجم في إعلان تشويقي لحلقة من برنامج “كورة” يُعلق قائلًا: “اشترى الهلال تمبكتي بثمن بخس”.

من ناحية أخرى، علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني على الحلقة بالقول: “قالها إعلامي اتحادي ولم يصدقه أحد، هذا النادي حرامي اللاعبين، بعد سعود عبدالحميد، الآن تمبكتي، والقائمة طويلة”.

جدير بالذكر أن تمبكتي انضم إلى صفوف الهلال في الموسم السابق قادمًا من الشباب مقابل 134 مليون ريال سعودي.

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