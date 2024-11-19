شكرا لاهتمامكم بخبر عن حرامي اللاعبين .. اتهام لإدارة الهلال بشأن صفقة حسان تمبكتي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أحدث محمد المنجم، رئيس نادي الشباب السعودي، ضجة كبيرة بين جماهير فريقه بتفاصيل جديدة تُكشف لأول مرة عن صفقة انتقال أحد نجوم نادي الهلال.

في تصريح جريء، عبر المنجم عن استيائه من قيمة بيع حسان تمبكتي، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف دفاع الهلال.

ظهر المنجم في إعلان تشويقي لحلقة من برنامج “كورة” يُعلق قائلًا: “اشترى الهلال تمبكتي بثمن بخس”.

من ناحية أخرى، علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني على الحلقة بالقول: “قالها إعلامي اتحادي ولم يصدقه أحد، هذا النادي حرامي اللاعبين، بعد سعود عبدالحميد، الآن تمبكتي، والقائمة طويلة”.

قريباً في كورة.. رئيس نادي الشباب “محمد المنجم” يوضح ويرد ويكشف الأوراق في كواليس الصفقات التي أحدثت جدلاً في الوسط الرياضي، ويتحدث عن مستقبل الليث الشبابي في حديث خاص مع تركي العجمة@TurkiAlajmah@m7mdalmunajem@AlShababSaudiFC pic.twitter.com/s7nugnnkkb — برنامج كورة (@korarotana) November 17, 2024

جدير بالذكر أن تمبكتي انضم إلى صفوف الهلال في الموسم السابق قادمًا من الشباب مقابل 134 مليون ريال سعودي.