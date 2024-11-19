وزارة المالية استعلام برقم الهوية عن العوائد السنوية – خدمات الأفراد

عدن – كتب محمد سعد – استعلام برقم الهوية عن العوائد السنوية هي واحدة من باقة الخدمات الإلكترونية التي قررت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن تقدمها عبر البوابة الرسمية الخاصة بها؛ وذلك من أجل أن يتمكن كل موظف تابع للقطاع الحكومي أن يتعرف على حقوقه المالية بشكلٍ واضح دون أي أخطاء، وهذا ما سنعمل على بيانه من خلال السطور الآتية.

استعلام برقم الهوية عن العوائد السنوية

عمدت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية إلى طرح خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية بالنسبة للموظفين الحكوميين؛ وهي ما سنشير إلى طريقة الاستفادة منها عبر النقاط الآتية:

الولوج إلى رابط وزارة المالية السعودية الإلكتروني.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار منصة أفراد وتسجيل الدخول إلى حساب المستعلم. التوجه إلى باقة الخدمات الإلكترونية من الواجهة الرئيسية. تحديد خدمة “الاستعلام عن العوائد السنوية”. النقر على ابدأ الخدمة. تعبئة رقم الهوية الوطنية للمستعلم في الخانة المخصصة. الضغط على أيقونة استعلام. يتم عرض جميع تفاصيل العوائد السنوية. كيف اتواصل مع وزارة المالية السعودية من الجدير بالعلم أنه في حال وجد الموظف أي مشكلة أثناء الاستعلام عن العوائد السنوية أو واجهته أي نوع من المشكلات الأخرى فإن هناك فريق خدمة عملاء تابع لوزارة المالية السعودية جاهز من أجل مساعدته وذلك بالطرق الآتية:



رقم التواصل 1990 منصة إكس من هنا الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا

بالوصول إلى هنا نكون قد انتهينا بالفعل من طرح الآلية التي يمكن باتباعها أن يستعلم أي موظف في المملكة العربية السعودية تابع للقطاع الحكومي عن العوائد السنوية طبقًا للنظام، وبهذا أصبح الأمر سهلًا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة المالية.