نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور شهرين تطورات الوضع الصحي للنجم فهد المولد وهل سيشارك في خليجي 26 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يواصل نجم كرة القدم السعودية فهد المولد رحلة علاجه في المستشفى بعد مرور شهرين على حادث سقوطه في الإمارات، وسط قلق متزايد من جماهير الكرة السعودية على حالته الصحية.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة اللاعب أن المولد لا يزال يرقد في المستشفى في وضع صحي حرج، وأنباء تتحدث عن استمراره في الغيبوبة، فيما ناشدت عائلة اللاعب وعلى رأسهم شقيقه سعود، الشعب السعودي بالدعاء لفهد متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية.

وكان سعود المولد قد نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على “سناب شات” قال فيها: “اللهم اشفِ فهدًا شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ردّه إلينا سالمًا معافى”.

يذكر أن فهد المولد قد تعرض لحادث سقوط خطير في الإمارات قبل شهرين، نقل على إثره إلى مستشفى في الرياض لتلقي العلاج، ولا تزال التفاصيل الكاملة للحادث غير واضحة.

وفي ظل هذه الظروف، بات من شبه المؤكد غياب المولد عن مباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي “خليجي 26” المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للأخضر الذي سيفتقد لجهود أحد أبرز نجومه.

وتبقى جماهير الكرة السعودية في حالة ترقب لأي تطورات في الحالة الصحية لفهد المولد، سائلين الله له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.