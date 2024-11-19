شكرا لاهتمامكم بخبر عن الزعاق : استعدوا جاءكم الأحيمر والأزيرق والشبط على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، في تصريحٍ له، المسميات الشعبية لبرد أشهر الشتاء، حيثُ أشار إلى أن برد شهر نوفمبر يُعرف باسم “ضربة الأحيمر”، بينما يُطلق على برد شهر ديسمبر اسم “الأزيرق”، أما برد شهر يناير فيُعرف باسم “الشبط”.

وأشار الزعاق إلى أن هذه المسميات تُعكس فهم الأجداد لتغيرات الطقس وتقلباته، حيثُ ارتبطت كل تسمية بخصائص الطقس في ذلك الشهر.

وبدأ موسم الاجواء الباردة والشتوية بالدخول في المملكة العربية السعودية.