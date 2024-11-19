أساليب فعّالة لإدارة الحصص التفاعلية على منصة مدرستي 1446

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كتب محمد سعد – مع تطور التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية أصبحت منصة مدرستي واحدة من أهم الأدوات الرقمية التي تدعم عملية التعليم والتعلم عن بُعد، فهي تتيح للمعلمين والطلاب التفاعل عبر بيئة تعليمية افتراضية متقدمة، كما تساهم هذه المنصة في تعزيز التواصل بين الطالب والمعلم وتوفر أدوات تفاعلية تدعم تقديم الدروس بفعالية، في هذا المقال سنتناول كيفية إدارة الحصص التفاعلية على منصة مدرستي 1446، وذلك عبر التركيز على أساليب التعليم التفاعلي وأفضل الممارسات التي تساعد المعلمين في تقديم تجربة تعليمية متميزة.

كيفية إدارة الحصص التفاعلية على منصة مدرستي 1446

لإدارة الحصص التفاعلية على منصة مدرستي بكفاءة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب على المعلم تجهيز المواد الدراسية وتخطيط الحصة وتحديد الأنشطة التفاعلية التي سيستخدمها، مثل الأسئلة المباشرة، والاستطلاعات، والعروض التقديمية.

تستفيد منصة مدرستي من أدوات مثل الدردشة المباشرة، وأدوات التصويت، ومشاركة الشاشة التي تتيح للطلاب التفاعل بسهولة مع المعلم.

يجب على المعلم توجيه الطلاب بشكل واضح لكيفية المشاركة في الحصة، سواء عبر الأسئلة أو من خلال الأنشطة الجماعية لتجنب أي لبس.

استخدام وسائل التحفيز مثل الشكر والتقدير لزيادة حماس الطلاب للمشاركة والمساهمة.

يمكن تخصيص جزء من الحصة لتقييم فهم الطلاب عبر أسئلة قصيرة، أو أنشطة تفاعلية تتيح للمعلم معرفة مستوى استيعابهم.

التأكد من حضور جميع الطلاب وتفاعلهم، وتحفيزهم في حال تراجع اهتمامهم مما يسهم في إدارة الحصة بنجاح.

في نهاية الحصة يمكن للمعلم تقديم ملخص سريع وتذكير الطلاب بالمهام القادمة، لضمان استمرارية التعلم والتركيز.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للعام الدراسي 1446

للتسجيل في منصة مدرستي اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

اضغط على خيار العودة إلى المدارس.

اختر إنشاء حساب جديد.

أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، والعنوان.

حدد خيار أنا لست روبوت للتأكيد.

أدخل رمز التحقق الظاهر.

اضغط على تأكيد الحساب واتبع التعليمات لإكمال إنشاء الحساب.

بعد الانتهاء يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك للاستفادة من خدمات منصة مدرستي.

متابعة الحضور والغياب عبر منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي خدمة تتبع الحضور والغياب التي تمكن المعلمين، الإدارة المدرسية، وأولياء الأمور من مراقبة انتظام الطلاب في الحصص الدراسية عن بُعد، هذه الخدمة مهمة في حالات تعليق الدراسة بسبب ظروف مثل الأحوال الجوية لضمان سلامة الطلاب ومتابعة دراستهم.

يتم رصد الحضور عبر دخول المعلم إلى منصة مدرستي واختيار الحصة المطلوبة من قائمة الخدمات، حيث يقوم بتسجيل تفاعل وحضور الطلاب، كما يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على انتظام أبنائهم في الحصص والتواصل مع المختصين في المنصة للتحقق من الحضور.

كيفية رصد الحضور والغياب في الحصة الدراسية

افتح منصة مدرستي.

انتقل إلى قسم الصفوف الدراسية.

اختر الصف الدراسي الذي ترغب برصد الحضور فيه.

اضغط على الجدول الدراسي.

حدد الحصة التي تريد متابعة الحضور فيها.

انقر على بدء الحصة.

تابع تفاعل الطلاب معك.

بعد انتهاء الحصة، اضغط على إنهاء الحصة.

أبرز خدمات منصة مدرستي التعليمية للطلاب

منصة مدرستي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للطلاب، تشمل ما يلي:

تتيح المنصة حضور الدروس والحصص عبر الإنترنت.

تسمح للطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية بتسجيل حضورهم إلكترونيًا.

تمكن الطلاب من إرسال الواجبات والأنشطة عبر المنصة.

تدعم التفاعل بين الطلاب والمعلمين وتساهم في بناء علاقات إيجابية بينهم.

خطوات تغيير كلمة المرور على منصة مدرستي لضمان الأمان

لتغيير كلمة المرور على منصة مدرستي والحفاظ على أمان حسابك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

اضغط على زر تسجيل الدخول، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الحالية.

بعد تسجيل الدخول انقر على اسم المستخدم في أعلى الشاشة.

من القائمة المنسدلة اختر تغيير كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الحالية، ثم أدخل كلمة المرور الجديدة وأعد كتابتها في حقل التأكيد.

يجب أن تتكون كلمة المرور من ثمانية أحرف على الأقل وتحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة، ورموز، وأرقام لضمان الأمان.

اضغط على تحديث كلمة المرور لتأكيد التغيير ستظهر رسالة تشير إلى نجاح تغيير كلمة المرور.

مميزات منصة مدرستي التعليمية

تتميز منصة مدرستي بمجموعة من الخصائص التي جعلتها أداة تعليمية فعالة، ومنها: