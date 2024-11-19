شروط إصدار هوية وطنية للتابعين أقل من 15 في السعودية 1445

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عدن – محمد سعد – ما هي شروط إصدار هوية وطنية للتابعين أقل من 15 في السعودية؟ وما هي خطوات التعريف الإلكتروني لهم؟ فالعديد من المواطنين يرغبون في إصدار هويّة وطنيّة لأطفالهم دون سن الـ 15 عامًا، لذلك سنوضح لكم شروط ذلك الأمر، وبالإضافة إلى كيفيّة تعريف التابعين عبر أبشر.

شروط إصدار هوية وطنية للتابعين أقل من 15 في السعودية

حددت الأحوال المدنيّة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لإصدار الهويّة الوطنيّة للتابعين دون سن الـ 15 عامًا، والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط الحصول على موافقة أحد الوالدين على إصدار الهويّة الوطنيّة.

يجب تعريف التابع بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر من قبل أحد الوالدين.

في حال وفاة الأب، فمن الضروري تقديم أصل صك حصر الإرث ونسخة منه، ولا بد أن يكون التابع مضافًا إليه.

تقديم أصل شهادة التعريف من المدرسة، ونسخة منها.

أصل سجل الأسرة، ونسخة منه.

في حال طلاق الأم، يجب تقديم سجل الأسرة المضاف فيه الأم أو نسخة من بطاقتها.

أصل شهادة الميلاد، وصورة منها.

تعبئة نموذج طلب إصدار الهويّة الوطنيّة.

لا بد من حضور مُعرف مع المستفيد، ولا بد من تجاوز عمره سن الـ 18 عامًا.

صورة من بطاقة المعرف.

4 صور شخصيّة، ومن الضروري أن تكون الصور مطابقة للواقع، وبالزي السعودي، وملونة، وبمقاس 4 × 6، ويجب أن يكون الوجه واضح بها، ومن دون نظارات أو محسّنات أو فلاتر.

خطوات التعريف الإلكتروني للتابعين أقل من 15 سنة

استكمالًا لنا في التعرف على شروط إصدار هوية وطنية للتابعين أقل من 15 في السعودية، من أهم هذه الشروط هو التعريف الإلكتروني للتابع من قبل أحد الوالدين، وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات الآتيّة:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر.

اختر “خدمات أبشر أفراد”.

اكتب رقم الهويّة الوطنيّة، وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله عبر الجوال المسجل في أبشر.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

من تبويب أفراد الأسرة، قم بالضغط على زر “الخدمات”.

التعريف بفرد أسرة.

أطلع على كافة الشروط والأحكام، ومن ثم قم بالنقر على زر “التالي”.

قم باختيار الفرد المراد التعريف به.

انقر على أيقونة “التالي”.

سيتم عرض كافة بيانات الفرد.

قم بإرفاق صورة شخصيّة له.

اضغط على تبويب “التالي”.

سجّل رمز التحقق المرسل في رسالة نصيّة عبر الجوال.

بذلك تم التعريف بتابع بنجاح.

حجز موعد في الأحوال المدنيّة لإصدار الهويّة الوطنيّة

يجب حجز موعد للذهاب إلى مكتب الأحوال المدنيّة لإصدار الهويّة الوطنيّة للتابعين، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتيّة:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بالضغط على خدمات “أبشر أفراد”.

ادخل اسم المستخدم، وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

أدخل رقم التحقق المرسل على الجوال المسجل في أبشر.

قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول”.

اضغط على قائمة “المواعيد”.

انقر على زر “الانتقال إلى الخدمة المواعيد”.

قم بالضغط على تبويب “حجز موعد جديد”.

قم باختيار الخدمة المطلوبة وهي “إصدار الهويّة الوطنيّة”.

قم بتحديد المنطقة التابع لها.

انقر على أيقونة “التالي”.

قم باختيار أقرب مكتب أحوال مدنيّة لمكان سكنك.

اختر الموعد المناسب لك من ضمن المواعيد المتاحة.

اطلع على كافة متطلبات الخدمة المطلوبة.

انقر على زر “التأكيد على معلومات الحجز”.

قم بطباعة تذكرة الموعد.

كم يستغرق مدة استخراج الهويّة الوطنيّة

من الجدير بالذكر أنه تصل مدة إصدار الهويّة الوطنيّة إلى 14 يومًا، يتم إشعارك برسالة نصيّة عبر الجوال المسجل بأبشر فور الانتهاء من كافة إجراءات إصدار البطاقة، بموعد الاستلام، يتم التوجّه إلى مكتب الأحوال المدنيّة في الموعد لاستلام البطاقة.

مكونات الهويّة الوطنيّة

في ختام الحديث عن شروط إصدار هوية وطنية للتابعين أقل من 15 في السعودية، سنعرض لكم مكونات الهويّة الوطنيّة وهي:

الصورة الشخصية.

الاسم بالكامل.

تاريخ الميلاد.

محل الميلاد.

تاريخ إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

موعد تجديد البطاقة.

الرقم الوطني لحامل البطاقة.

تعتبر الهويّة الوطنيّة مستند رسمي موثق لدى الحكومة السعودية يتم استخدامه من أجل اثبات الهويّة، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة في المملكة، وتستخدم أيضًا في الحفاظ على حقوق الفرد.