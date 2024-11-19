نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق… في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك 19 نوفمبر 2024

كما أن سعر الريال السعودي في بنك مصرسجل 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع في بنك مصر. فيما حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «cib» 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib». أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.12 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.