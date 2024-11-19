شكرا لاهتمامكم بخبر عن ارتفاع كبير يضرب الأسواق | توتر بسبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر حالة من التوتر والارتفاع في الأسعار، وذلك ووصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 اليوم إلى 316.18 ريال سعودي.

وذلك بارتفاع وصلت قيمته إلى 6 ريال سعودي أو أكثر، وذلك وسنسرد إليكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية بالكامل فيما يلي: