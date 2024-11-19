التعليم السعودية تشترط حصول المعلم على الرخصة المهنية و تكشف تفاصيل 16 سؤالاً حولها

عدن – كتب محمد سعد – تحرص التعليم السعودية كل الحرص على إيصال الخدمات المقدمة من قبلها إلى كل مواطن سعودي في يسر وسهولة، وتسعى سعيا جادا في توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل من المعلم والمتعلم،التعليم السعودية تشترط حصول المعلم على الرخصة المهنية، وتكشف تفاصيل 16 سؤالاً حولها.

كما أن التعليم السعودية قامت بالإجابة عن 16 سؤالا حول الرخصة المهنية للمعلمين هل يجب اجتياز كل من الاختبار العام واختبار التخصص للحصول على الرخصة؟ فأجابت التعليم السعودية بقولها نعم فيجب اجتياز الاختبارين كشرط أساسي للحصول على الرخصة، وفي حال انتهت صلاحية الرخصة المهنية..

وهل يوجد لها تمديد/تجديد؟فقالت التعليم السعودية نعم، ويفترض البدء في إجراءات تجديد الرخصة المهنية قبل انتهاء مدة صلاحيتها بوقت كاف.

ولكن هل الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم؟فأجابت التعليم السعودية بنعم،وهل تتوقف العلاوة عند عدم إصدار الرخصة المهنية أو عند انتهاء مدة سريانها؟ فقالت لا، لن تتوقف العلاوة السنوية.

أما عن سؤال ما دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في تحقيق متطلبات الرخصة المهنية؟فقالت التعليم السعودية لابد من توفير برامج متخصصة بمسارات عدة لمن لم يجتز، لتمكينه من تحقيق معايير الرخصة المهنية. وأضافت التعليم السعودية كم مدة البرامج؟قالت: تتفاوت مدة البرامج التأهيلية وفقاً لحاجة المتدرب لاجتياز المعايير التربوية أو التخصصية أو كليهما.

ولكن هل برامج التطوير المهني المطلوبة من المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية بديل عن الرخصة المهنية لممارسة المهنة؟فقالت التعليم السعودية:لا تعد برامج التطوير المهني بديلاً عن الرخصة المهنية، بل ممكن ومحفز للحصول على الرخصة المهنية، فالمعلم مطالب بمحاولة الحصول على الرخصة المهنية بشكل سنوي حتى يجتاز الاختبار.

وماذا عن المشرفين والمشرفات في الوزارة وإدارات التعليم؟ وكيف يحصلون على الرخصة؟ بنفس طريقة المعلمين. ويمكن التقدم لاختبارات الرخصة المهنية، وطلب إصدار الرخصة حين توفر شروطها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس. وسيتاح قريباً إصدار الرخصة بناء على اختبارات تخصصية خاصة بهذه الفئات للوظائف الإشرافية والإدارية. وبالإضافة إلى هل الحصول على الرخصة المهنية شرط إلزامي لتعيين المعلمين والمعلمات الجدد؟فقالت التعليم السعودية نعم، الرخصة المهنية شرط للدخول لمهنة التعليم وممارستها.

وهل ستكون هناك رخص لممارسة العمل كمدير أو وكيل أو مشرف تربوي؟ نعم، حيث تعمل الهيئة على إعداد اختبارات أو أدوات قياس تكون ملزمة للفئات التي لا تمارس التدريس المباشر.