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كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،مفاجأة مدوية من تاليسكا لنجم الهلال السعودي فماذا حدث؟!

كما أن نيمار نجم نادي الهلال هو أفضل مرواغ في تاريخ منتخب البرازيل، في مفاجأة من نجم النصر للاعب “الزعيم، وذلك وفقا لما ذكره تاليسكا في مقطع فيديو عبر حساب دوري روشن السعودي أجاب فيه عن أفضل لاعبي البرازيل عبر التاريخ في كل المراكز.

أما عن باقي اختياراته حول الأفضل في منتخب البرازيل، فاختار تالكيسا، روبرتو كارلوس ظهير ريال مدريد الإسباني كصاحب أفضل قدم يسرى.