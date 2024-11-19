شكرا لاهتمامكم بخبر عن طقس اليوم | سقوط أمطار ورياح قوية مع رؤية غير واضحة في بعض مناطق السعودية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير، فمن المتوقع أن تشهد المدينة المنورة رياح قوية مع رؤية غير واضحة تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء.

وتشهد مكة المكرمة وجدة كذلك رياح قوية مع رؤية متدنية ممتدة حتى مساء الثلاثاء، وتشهد منطقة عسير سقوط أمطار خفيفة مع نشاط الرياح ورؤية غير واضحة، وتتضمن الحالة تنومة والنماص وبلقرن ورجال ألمع والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط وأبها وأحد رفيدة، وتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء.

كذلك أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد سقوط أمطار وتتضمن الحالة بيش والحرث والدائر وفرشان والعارضة وفيفا والعيدابي وأبو عريش وهروب والفطيحة وصبيا وضمد وتستمر حتى مساء الثلاثاء.