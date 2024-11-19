المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يبحث عن خبراء في علوم البيانات ... متطلبات التقديم

عدن – كتب محمد سعد – أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، عن حاجته إلى “أخصائيي علوم بيانات” للانضمام إلى فريق عمله. وتهدف هذه الوظائف إلى تعزيز جهود المركز في إدارة وحماية البيانات المتعلقة بالحياة الفطرية، وضمان الامتثال الكامل بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

مواصفات المرشح المثالي:

حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى في أحد المجالات التالية: تقنية المعلومات، علوم البيانات، هندسة الإلكترونيات، هندسة التحكم والأتمتة، أو هندسة الحاسب الآلي.

يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالبيانات وخصوصيتها.

لديه خبرة في تصنيف البيانات وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى إجراءات جمع ومشاركة ونشر البيانات في القطاعات الحكومية.

قادر على تطوير وتنفيذ سياسات البيانات، وإجراء عمليات التدقيق والتقييم.

يجيد التواصل والتعاون مع مختلف الإدارات والأقسام داخل المركز وخارجه.

مسؤوليات الوظيفة:

تطوير وإدارة سياسات البيانات في المركز بما يتوافق مع اللوائح الحكومية والمعايير الدولية.

ضمان أمن وحماية جميع أنواع البيانات، وخاصةً البيانات الحساسة.

التعاون مع الإدارات المختلفة لتحسين أساليب إدارة البيانات.

إجراء تقييمات دورية لضمان الامتثال لمتطلبات الخصوصية وحماية البيانات.

تقديم المشورة والتوجيه لصناع القرار في المركز بشأن قضايا البيانات والخصوصية.

بناء علاقات تعاون مع الهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الخارجيين.

نبذة عن المركز:

تأسس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في عام 2019، بهدف حماية وتنمية الحياة الفطرية في المملكة. ويُشرف المركز على إدارة المناطق المحمية، وإعادة تأهيل الأنواع المهددة بالانقراض.

للتقديم:

يُمكن للمؤهلين التقديم على هذه الوظائف من خلال منصة جدارا ت. التقديم مُتاح الآن، بدأ يوم الأحد 1446/5/15هـ (الموافق 2024/11/17م) ومن المقرر أن يستمر حتى يوم السبت 1446/5/21هـ (الموافق 2024/11/23م). لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبرالرابط: إضغط هنا.