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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحملة الدبلوم : شواغر وظيفية متاحة لدى شركة أرامكو توتال ساتورب بالسعودية (رواتب مغرية) في المقال التالي
كتب محمد سعد – أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الرسمي، عن طرح عدد من الفرص الوظيفية للحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى وذلك للعمل في مدينة الجبيل الصناعية، و ذلك حسب التفاصيل والمسميات الموضحة في الأسفل :
الوظائف الشاغرة المتاحة للتقديم:
الخبرة: أكثر من 5 سنوات
- فني كهربائي أول
- مشرف تفتيش
- مفتش منطقة – كهربائي
- مفتش منطقة – مدني
- مفتش منطقة رئيسي – مدني
- متخصص مواد مقاومة للحريق
- أخصائي NDT المستوى الثالث
- أخصائي لحام
- مفتش منطقة رئيسي
- مشرف هندسة عمليات تقنية
- مهندس كهربائي أول
- مهندس أجهزة تحليل أول
- مشرف محاسبة مالية
- مشرف هندسة العمليات (MFC)
- مشرف هندسة العمليات (HDPE)
- مشرف هندسة العمليات (BDU/MTBE/BTX)
- مدير قسم هندسة العمليات البتروكيماوية
- فني OSA أول
- مهندس OSA
- مهندس مشتريات أول للصيانة الدورية
- مشرف تفتيش مدني وكهربائي
- مشرف دعم التفتيش والتآكل
- أخصائي RCA
- محلل الأمن السيبراني
- محلل التطبيقات
- محلل دعم المستخدم النهائي
- مدير قسم خدمات العقود
الخبرة: 3 إلى 5 سنوات
- مهندس عمليات الطاقة البتروكيماوية
- محلل الأنظمة
الخبرة: 0 إلى 2 سنة
- مهندس رئيسي لحماية الحرائق
موعد وطريقة التقديم:
التقديم مُتاح الآن، للاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة والوصف الوظيفي للوظائف المعلن عنها والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: إضغط هنا، ويستمر حتى الإكتفاء.
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