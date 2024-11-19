نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحملة الدبلوم : شواغر وظيفية متاحة لدى شركة أرامكو توتال ساتورب بالسعودية (رواتب مغرية) في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الرسمي، عن طرح عدد من الفرص الوظيفية للحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى وذلك للعمل في مدينة الجبيل الصناعية، و ذلك حسب التفاصيل والمسميات الموضحة في الأسفل :

الوظائف الشاغرة المتاحة للتقديم:

الخبرة: أكثر من 5 سنوات

فني كهربائي أول مشرف تفتيش مفتش منطقة – كهربائي مفتش منطقة – مدني مفتش منطقة رئيسي – مدني متخصص مواد مقاومة للحريق أخصائي NDT المستوى الثالث أخصائي لحام مفتش منطقة رئيسي مشرف هندسة عمليات تقنية مهندس كهربائي أول مهندس أجهزة تحليل أول مشرف محاسبة مالية مشرف هندسة العمليات (MFC) مشرف هندسة العمليات (HDPE) مشرف هندسة العمليات (BDU/MTBE/BTX) مدير قسم هندسة العمليات البتروكيماوية فني OSA أول مهندس OSA مهندس مشتريات أول للصيانة الدورية مشرف تفتيش مدني وكهربائي مشرف دعم التفتيش والتآكل أخصائي RCA محلل الأمن السيبراني محلل التطبيقات محلل دعم المستخدم النهائي مدير قسم خدمات العقود

الخبرة: 3 إلى 5 سنوات

مهندس عمليات الطاقة البتروكيماوية محلل الأنظمة

الخبرة: 0 إلى 2 سنة

مهندس رئيسي لحماية الحرائق

موعد وطريقة التقديم:

التقديم مُتاح الآن، للاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة والوصف الوظيفي للوظائف المعلن عنها والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: إضغط هنا، ويستمر حتى الإكتفاء.